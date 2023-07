Prince Royce logra su 16º No. 1 en Latin Airplay con ‘Me EnRD’

Prince Royce consigue su 16º No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard gracias a “Me EnRD”, que asciende 4-1 en la clasificación fechada el 29 de julio. Con este nuevo título, Royce iguala a Carlos Vives como el segundo artista tropical con más No. 1, ambos con 16.

Explorar Explorar Prince Royce See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Guao, feliz con otro No. 1 en Latin Airplay lleno de colegas de todo tipo de géneros”, dijo Royce a Billboard. “Significa mucho, especialmente una canción sobre RD donde nació la bachata”. Según Luminate, “Me EnRD” encabeza la lista de todos los géneros latinos con 10,22 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos durante la semana del 14 al 20 de julio, lo que supone un aumento del 21% respecto a la semana anterior. Además, desbanca a “TQG” de Karol G y Shakira de su liderazgo de dos semanas, que con una caída del 7% en impresiones, a 8,6 millones, cae al No. 3.

Relacionadas Rauw Alejandro rompe su silencio tras ruptura de compromiso con Rosalía

Al llegar “Me EnRD” a la cima, Royce se convierte en el único en encabezar el Latin Airplay sin la compañía de ningún otro artista — entre los 15 reinantes — en 2023. El último artista en lograr la hazaña fue Maluma en octubre de 2022, cuando “Junio” reinó durante una semana.

Como se mencionó, con el salto de “Me EnRD” desde el No. 4, Royce consigue su 16º No. 1 y empata con Vives como los segundos artistas tropicales con más No. 1 en la lista, solo detrás de Romeo Santos, que sigue al frente con 21. Así va el marcador de artistas tropicales con más No. 1 en el Latin Airplay desde que se lanzó el chart en 1994:

21, Romeo Santos

16, Carlos Vives

16, Prince Royce

14, Marc Anthony

11, Gloria Estefan

6, Juan Luis Guerra y 4.40

“Me EnRD” se lanzó el 20 de abril y aterriza en el penthouse de Latin Airplay en su 13ª semana. Al mismo tiempo, se coloca en la cima del Tropical Airplay, donde Royce consigue su 23º título.