Kendrick Lamar, Rosalía, Calvin Harris, Blur y Halsey encabezan Festival Primavera Sound 2023

El Festival Primavera Sound 2023 dio a conocer el lunes (29 de noviembre) su elenco estelar, encabezado por Kendrick Lamar, Rosalía, Depeche Mode, Blur y Halsey. El evento, que tendrá lugar en Barcelona del 1 al 3 de junio en Ciudad del Rock en Arganda del Rey, y en Madrid del 8 al 10 de junio en el Parc del Fòrum, contará también con la participación de Ghost, Darkside, Le Tigre, Turnstile, Sparks, Pusha T, Baby Keem, Skrillex, Bad Religion, The Mars Volta, Bad Gyal, Maneskin, St. Vince, War on Drugs y muchos más.

Además, los Pet Shop Boys actuarán en el concierto gratuito del miércoles 31 de mayo con Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma. Entre otros artistas que subirán al escenario están Japanese Breakfast, PinkPanthress, Christine and the Queens, Arlo Parks, The Voidz, Alex G, Built to Spill, The Moldy Peaches, Bleachers, Julia Jacklin, Caroline Polachek, Maggie Rogers, My Morning Jacket, Tokischa, Death Grips y más.

Los boletos de un día y varios días saldrán a la venta el jueves (1 de diciembre) a las 12 p.m. (hora de Europa central); más información sobre las entradas aquí. Los organizadores del festival anunciaron a principios de este año que el evento de 2023 se llevaría a cabo en Barcelona y Madrid por primera vez, y dijeron que las ciudades serán un “reflejo” la una de otra durante los fines de semana consecutivos en el verano.

“Búscate en la alineación de Primavera Sound 2023… y encuéntrate a ti mismo”, dijeron los organizadores en un comunicado al describir los elencos. “Porque te aseguramos que estás ahí. Tras veinte ediciones, el festival es el espejo en que se mira y reconoce la comunidad que vendrá de cerca y de lejos a Barcelona y por primera vez a Madrid el próximo junio, pero después de todo lo vivido, este reflejo va en dos direcciones, marcando el itinerario musical más rico que se nos pueda ocurrir: Primavera Sound también busca y se encuentra en su propio público”.

Aquí el cartel completo del evento: