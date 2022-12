Presidente de México exhorta a Bad Bunny a dar concierto gratuito tras fiasco de entradas

Bad Bunny podría resolver una mala situación en México ofreciendo un concierto gratuito.

Esa es la sugerencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, luego que cientos de personas se vieran impedidas de entrar al concierto del superastro en la Ciudad de México por un problema de boletería ahora bajo investigación.

Cuando la gira World’s Hottest Tour de Bad Bunny hizo escala en la capital mexicana durante el fin de semana, una avalancha de boletos falsos le aguó la fiesta a muchos fans.

Como se informó anteriormente, se reportaron un total de 1.600 boletos defectuosos en el primer concierto, el 9 de diciembre, y 110 en el segundo, el 10. Ambos espectáculos fueron en el Estadio Azteca, con una asistencia de más de 80.000 personas por noche.

A causa de la “sobreventa” de boletos, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de México, dijo que los afectados deben recibir un reembolso del 100% más una indemnización del 20%, y que Ticketmaster México debe recibir una multa.

López Obrador ha puesto la solución en manos de Bad Bunny. Aunque el gobierno no pudo ofrecer pagarle al cantante puertorriqueño, dijo que los contribuyentes cubrirían el costo de las luces, el escenario y el sistema de sonido, y que incluso instalarían una línea de cable con polea para el truco volatinero del artista.

“Decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar, porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando”, dijo López Obrador, según The Associated Press.

Los representantes de Bad Bunny no respondieron de inmediato a AP sobre la oferta del presidente.

La agencia de protección al consumidor de México ha dicho que investigará el problema de la venta de entradas, que hizo que el show de Bad Bunny del viernes se retrasara casi una hora.

Según AP, Ticketmaster México ha dicho que el evento tuvo mucha demanda, pero negó que los conciertos estuvieran sobrevendidos. Un comunicado de la compañía dijo que hubo 4,5 millones de solicitudes de entradas, y que las falsificadas impidieron a algunos poseedores de boletos legítimos acceder al espectáculo.

Pese a esta situación en la Ciudad de México, este ha sido otro buen año para Bad Bunny en el que ha predominado, convirtiéndose en el artista más grande del planeta.

En el campo de las actuaciones en vivo, Bad Bunny fue el artista de gira con mayor recaudación del año, con más de 373,5 millones de dólares en ventas de boletos, según Boxscore (además de 20 espectáculos en estadios latinoamericanos aún por tomar en cuenta).

En cuanto a grabaciones, el lanzamiento en mayo de su álbum Un Verano Sin Ti a través del sello independiente Rimas Entertainment y distribuido por The Orchard es el primero en lengua no inglesa en encabezar la lista Billboard 200 de fin de año, tras haber pasado 13 semanas en la cumbre.

En noviembre, el álbum se convirtió también en el primer lanzamiento íntegramente en español en ser nominado al Grammy al álbum del año, además de liderar la lista anual de álbumes de Spotify.

El cantante y rapero ocupó el primer lugar en la lista de artistas globales con más streaming en Spotify, con más de 18.500 millones de streams en 2022, lo que lo convirtió en el primer artista en encabezar ese ranking tres años consecutivos.