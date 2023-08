Joven pianista dominicano recibe beca Nicky Jam a través de la Fundación Cultural Latin Grammy

La Fundación Cultural Latin Grammy concede la beca Nicky Jam al pianista dominicano de 19 años Leomar Cordero. El premio fue ortogado durante una presentación especial con el reggaetonero el jueves (24 de agosto) en Miami, Florida.

“En el momento de recibir la noticia no podía creer que me estuviera sucediendo, me sentí muy afortunado de ser elegido como el ganador de la beca y muy feliz al mismo tiempo de saber que todos mis esfuerzos están dando resultados”, Cordero dice a Billboard Español.

La beca de cuatro años tiene un valor máximo de 200.000 dólares y permitirá a Cordero cursar una licenciatura en el Berklee College of Music de Boston a partir de este otoño. También conocida como la Beca Prodigio, la beca se creó en 2014 para apoyar la educación musical en el campo de la música latina.

“Mis metas son lograr llevar mi música a todas partes del mundo y pienso aprovechar al máximo esta beca que mas que todo es una maravillosa oportunidad para expandir mis conocimientos y crecer cada día más como músico y persona”, añade Cordero.

“[Cordero] es un gran pianista. Pienso que es un fenómeno de la música, y la humildad que tiene no va con el talento, o el super ego cuando toca el piano”, dijo Nicki Jam a Billboard Español. “No hay nada que se sienta mejor que ayudar y aportar el granito de arena, y hacer que un joven cumpla sus sueños. Yo fui un soñador también, entonces para mi no hay nada más gratificante que cumplirle el sueño a un soñador”.

Nicky Jam ha estado involucrado anteriormente con los becarios de la fundación. El año pasado, durante la premiación del Latin Grammy, interpretó su hit “El perdón” junto a varios becarios de la fundación. Fue cuando se comprometió a apoyar a los aspirantes a músicos.

El ganador de Latin Grammys es un pionero en el panorama de la música urbana. Ha estado al frente de los cimientos del reggaetón desde principios de la década de 2000, contribuyendo así a llevar el género al éxito mundial.

“Es una bendición ser uno de los tipos que tocaron puertas para que este género existiera, y ver dónde está hoy”, dijo Nicky Jam a Billboard Español en mayo. “Me siento como un padre orgulloso, como si hubiera tenido un bebé y hubiera intentado que mi bebé llegara a ser alguien, y mi bebé finalmente es alguien”.

“Nicky es un ser humano especial caracterizado por su humildad y su gran corazón. Está verdaderamente comprometido a compartir su pasión por la música y a retribuir a la próxima generación de creadores de música latina en su camino hacia el logro de sus sueños”, dice a Billboard Español Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin Grammy.

Continúa: “Desde nuestros inicios hace casi 10 años, nuestra misión ha sido apoyar y cultivar la próxima generación de creadores de música latina. Con la extraordinaria generosidad de artistas de éxito como Nicky Jam, tenemos el privilegio único de fomentar la educación de las futuras generaciones de creadores de música latina, allanando el camino para que sus sueños florezcan y lleven adelante el rico legado de la música latina”.

La Fundación Cultural fue creada por la Academia Latina de la Grabación hace nueve años para seguir mejorando la conciencia internacional y la apreciación de la música latina y sus importantes contribuciones, así como para fomentar la próxima estrella de la música latina.

Entre los anteriores artistas que han formado parte de esta beca se encuentran Sofía Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio y Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) y Enrique Iglesias (2015).

“Nos emociona ver a artistas de diferentes géneros retribuyendo, especialmente este año, siendo Nicky Jam un artista urbano”, menciona Egusquiza. Nicky Jam es el primer artista del género urbano en contribuir a la Fundación. “Nuestra visión es ser un campeón global de la educación musical y empoderar a las comunidades a través de la música y la cultura latina. Proporcionamos oportunidades educativas a través de becas, programas educativos y subvenciones que promueven la música latina y celebran su rico patrimonio cultural”.

Hasta la fecha, la Fundación Cultural ha donado más de 9,3 millones de dólares con el apoyo de los miembros de la Academia Latina de la Grabación, artistas, patrocinadores corporativos y otros donantes.

Para más información visita latingrammyculturalfoundation.org.