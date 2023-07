Peso Pluma rompe récord de Bad Bunny en Hot Latin Songs con 25 títulos simultáneos

Peso Pluma logró ciertos hitos esta semana en los charts (con fecha del 8 de julio), comenzando con su tercer álbum de estudio Génesis, que le otorga el primer No. 1 en cualquier lista de álbumes de Billboard. Con 101,8 millones de streams, el disco de 17 canciones se apunta la semana más grande de la historia para un álbum regional mexicano.

Explorar Explorar Peso Pluma See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Como resultado del sólido desempeño de streaming de Génesis, 10 de sus temas debutan en la lista Hot Latin Songs, que combina streams, difusión radial y ventas para clasificar las 50 canciones latinas más populares en Estados Unidos. “Luna”, con Junior H, lidera la lista de las debutantes en el No. 5, con 13 millones de streams oficiales on-demand obtenidos en Estados Unidos la semana que finalizó el 29 de junio, según Luminate.

Por otro lado, con las nuevas canciones, Peso Pluma coloca un total de 25 títulos en el ranking. Por lo tanto, rompe el récord de más temas simultáneos en la lista, superando el récord de 24 que Bad Bunny mantenía desde el 1 de mayo de 2022, la misna semana que su álbum Un Verano Sin Ti llegó a los charts.

Desde la entrada inaugural de Peso Pluma en la lista Hot Latin Songs de Billboard en abril de 2022, el gigante del regional mexicano ha colocado 31 entradas en la lista, incluida su colaboración con Eslabón Armado “Ella baila sola”, que lidera el chart por 13ra semana. La canción dominó al mismo tiempo el Billboard Global 200 durante seis semanas, la mayor cantidad para un tema en español. Además, el par registró un top 10 histórico en el Billboard Hot 100 de todos los géneros, convirtiéndose en el primer top 10 regional mexicano en los 64 años de historia de la lista.

Volviendo a Hot Latin Songs, otras dos canciones de Génesis debutan en la región superior de la lista: “Lady Gaga”, con Gabito Ballesteros y Junior H, en el No. 6, y “VVS” con Edgardo Nuñez y Los Dareyes de La Sierra, que completa el top 10 en el No. 10.

Aquí la lista completa de canciones de Peso Pluma en la lista actual:

Posición, Título, Artista (si se trata de una colaboración)

No. 1, “Ella baila sola”, con Eslabón Armado (13 semanas en el No. 1)

No. 2, “La bebe”, con Yng Lvcas

No. 5, “Luna”, con Junior H (debut)

No. 6, “Lady Gaga”, con Gabito Ballesteros y Junior H (debut)

No. 9, “Bye”

No. 10, “VVS”, con Edgardo Nuñez y Los Dareyes de La Sierra (debut)

No. 11, “Bzrp Music Sessions, Vol. 55”, con Bizarrap

No. 12, “Rubicon” (debut)

No. 14, “PRC”, con Natanael Cano

No. 15, “Por las noches”

No. 16, “El azul”, con Junior H

No. 17, “Nueva vida” (debut)

No. 19, “Lagunas”, con Jasiel Nuñez (debut)

No. 20, “Rosa pastel”, con Jasiel Nuñez

No. 21, “Carnal”, con Natanael Cano (debut)

No. 22, “Plebada”, con El Alfa

No. 24, “Gavilán II”, con Tito Double (debut)

No. 26, “Chanel”, con Becky G

No. 27, “77”, con Eladio Carrión

No. 28, “Zapata” (debut)

No. 29, “Su casa”, con Luis R Conriquez (debut)

No. 33, “La People”, con Tito Double P (debut)

No. 38, “Las morras”, con Blessd

No. 45, “El tsurito”, con Junior H y Gabito Ballesteros

No. 50, “Ando enfocado”, con codiciado y Jaziel Avilez

Además, “Rosa pastel”, con Jasiel Nuñez, conquista Hot Latin Songs como la canción Greatest Gainer/Streaming de la semana con una sólida ganancia del 113%, a 6,4 millones de clics en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 23 al 29 de junio.

Aparte de sus impresionantes logros de esta semana, Peso Pluma estrena siete canciones en el Hot 100. Con las debutantes, tiene un total de 14 títulos simultáneos en el ranking de todos los géneros, la mayor cantidad para un artista regional mexicano y la segunda para un artista latino detrás de Bad Bunny, que colocó 22, 20 y 17 canciones a la vez en las listas del 21 de mayo, 28 de mayo y 4 de junio de 2022, respectivamente.