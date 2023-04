Peso Pluma logra primer Top 10 global con ‘La bebe’ junto a Yng Lvcas

Mientras “Flowers” de Miley Cyrus continúa a la cabeza de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. por décima semana, la actividad en los charts muestra una variedad de artistas que van teniendo impacto. Uno de ellos es Peso Pluma, que irrumpe por primera vez en el Top 10 de ambas listas con fecha del 8 de abril.

“La bebe”, de Yng Lvcas y Peso Pluma, sube al No. 6 en la Global Excl. U.S. y al No. 7 en la Global 200. En la semana que finalizó el 30 de marzo, la canción de reggaetón atrajo 61 millones de streams, un 90% más, según Luminate. Es la primera entrada de Yng Lvcas en la lista global, y para Peso Pluma el resultado de muchos meses de impulso.

Peso Pluma llegó por primera vez a las listas globales con “Siempre pendientes”, una colaboración con Luis R Conriquez. La canción permaneció tres semanas en ambas listas en septiembre pasado, alcanzando el No. 155 en Global Excl. U.S. y el No. 174 en el Global 200.

Hace siete meses que la canción salió de ambas listas, pero Peso Pluma ahora cuenta con seis canciones en cada lista global a la fecha del 8 de abril, ninguna por debajo del No. 60. Y aunque esta racha comenzó hace apenas dos meses y medio con el debut de “AMG” con Gabito Ballesteros y Natanel Cano, puede que lo mejor esté por venir.

Apenas la semana pasada, “Ella baila sola” con Eslabón Armando debutó en el Top 20 de ambas listas; esta semana salta al No. 11 en el Global 200 y al No. 12 en Global Excl. U.S. A un paso de convertirse en su segundo Top 10 en dos semanas, ascender al escalón superior de cualquiera de las dos listas marcaría la primera vez que un artista mexicano logra dos Top 10 en una misma semana.

Además, “El azul”, la colaboración de Peso Pluma con el productor estadounidense Junior H, alcanza el No. 53 en el Global Excl. U.S. y el No. 59 en el Global 200. Al escalar 39 posiciones en el primer chart y 42 en el segundo, se acerca al Top 40 de cada lista, camino de convertirse en el sexto título de Peso Pluma en llegar a esa región.

Peso Pluma ha mejorado su cartera global de éxitos en 2023 con una amplia gama de colaboraciones, pero no debemos subestimar su arrojo como solista. “Por las noches”, su primer logro en los charts como solista, se mantiene en el Top 40 del Global 200. Y hasta su dueto con Yng Lvcas es evidencia de su contribución al alto rango de la canción: “La bebe” nació como un solo de Yng Lvcas lanzado en 2021. Cobrando impulso a comienzos de año, la canción llegó a ambas listas globales, para escalar desde la mitad inferior de cada lista el mes pasado. El remix con Peso Pluma llegó el 17 de marzo, impulsando el tema del No. 103 al No. 21, y ahora al No. 7 en el Global 200, y de manera similar del No. 74 al No. 6 en dos semanas en el Global Excl. U.S.

El amplio éxito global de Peso Pluma puede atribuirse, en parte, a su flexibilidad musical. La mayoría de sus éxitos en las listas globales encajan en el molde de la tradición regional mexicana, mientras que “La bebe”, su primer Top 10, se alinea con el reggaetón. Ambos se han vuelto cada vez más populares, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, donde cuenta con cinco canciones en el Billboard Hot 100, de carácter nacional, esta semana.

Y aunque el reggaetón puede parecer a primera vista el género más proclive a prosperar en Estados Unidos al tener elementos del pop y el hip hop estadounidenses, es uno de los temas regionales mexicanos de Peso Pluma el que lidera el Hot 100. “Ella baila sola” ocupa el lugar No. 31 por encima “La bebe”, que está en el No. 34. Esta semana, todas sus canciones regionales mexicanas obtienen de Estados Unidos entre el 27 y 28% de sus streams globales, y entre el 72 y el 73% de otros países, mientras que “La bebe” obtiene el 22% en Estados Unidos y el 78% internacionalmente.

En cuanto a las clasificaciones globales de Peso Pluma, sus cinco canciones regionales mexicanas se ubican, lógicamente, en el Top 10 de la lista Mexico Songs de Billboard, pero no aparecen en ninguna otra lista de éxitos mundiales. “La bebe”, sin embargo, al ubicarse entre el Top 10 de ambas listas globales, aparece también en las listas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú,además de ser No. 1 en Mexico Songs.