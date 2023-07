Peso Pluma obtiene su primer No. 1 en listas de álbumes de Billboard con ‘Génesis’

Peso Pluma continúa dejando marcas indelebles en las listas de éxitos de Billboard. El cantante de 24 años celebra su primer No. 1 en cualquier ranking de álbumes con Génesis, que asciende al No. 1 (desde el No. 35) en la lista Top Latin Albums (con fecha del 8 de julio) tras su primera semana completa de seguimiento. También avanza 10-1 en Regional Mexican Albums.

La coronación de Génesis llega una semana después de que el álbum debutara en ambas listas (con fecha 1 de julio) con solo un día de actividad. La versión original del álbum, que consta de 14 canciones, se lanzó un jueves (22 de junio) fuera de ciclo, el último día de la semana de seguimiento del 16 al 22 de junio. El nuevo Génesis, que contiene tres temas adicionales, se lanzó el 30 de junio. Ambas versiones del álbum se han combinado para seguimiento y posicionamiento en los charts, mientras que la versión original se retiró de las plataformas.

Según Luminate, Génesis obtuvo 73.000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos durante su primera semana de seguimiento oficial, que finalizó el 29 de junio. Se convierte en la semana más grande en unidades ganadas para un álbum regional mexicano, desde que la lista Billboard 200 de todos los géneros comenzó a clasificar por unidades en diciembre de 2014. La semana anterior más grande por unidades totales llegó hace poco menos de dos meses, cuando Desvelado de Eslabón Armado debutó con 44.000 unidades (lista con fecha del 13 de mayo).

Una unidad equivalente a un álbum equivale a la venta de un álbum, o 10 canciones individuales vendidas de un álbum (unidades de canciones equivalentes a álbumes, o TEA), o 3.750 con publicidad o 1.250 streams de audio y video oficiales on-demand por pago/suscripción generados por canciones de un álbum (unidades de streams equivalentes a álbumes, o SEA).

La semana de streaming más grande para un álbum regional mexicano: Como es estándar entre los nuevos artistas, el streaming impulsa casi todos los totales de la primera semana de Génesis. De sus 73.000 unidades, 72.000 provienen de unidades SEA. Esa cifra equivale a 101,18 millones de reproducciones oficiales on-demand de las canciones del disco. Las ventas de álbumes tradicionales contribuyen con poco menos de 1.000 del saldo restante, con una porción de unidades insignificantes derivadas de TEA.

Con 101,8 millones de streams, Génesis logra la mejor semana de streaming de la historia para un álbum regional mexicano. Anteriormente, Desvelado de Eslabón Armado tuvo la mayor cantidad, con 63,51 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos (13 de mayo).

Génesis pasa a ser apenas el quinto álbum latino en obtener al menos 100 millones de reproducciones de sus canciones on-demand en una sola semana, después de las múltiples semanas de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, dos de YHLQMDLG de Bunny, una de El Último Tour del Mundo de Bunny, y una de Mañana Será Bonito de Karol G.

Además, Génesis se convierte en el cuarto álbum regional mexicano que lidera Top Latin Albums esta década, después de Hecho en México de Alejandro Fernández (una semana, el 29 de febrero de 2020) y dos álbumes de Eslabón Armado, Vibras de Noche (una semana, en agosto de 2020) y Desvelado (una semana, el 13 de mayo).

Por otra parte, Génesis debuta en el No. 3 del Billboard 200 de todos los géneros, su primera entrada y top 10 en esta lista. El set supera a otros dos álbumes regionales mexicanos que han ocupado un lugar en el top 10, ambos de Eslabón Armado: Nostalgia (No. 9 debut y pico, mayo de 2022) y Desvelado (No. 6 debut y pico, 13 de mayo).

Las charts más recientes, con fecha del 8 de julio de 2023, se publicarán en su totalidad en el sitio web de Billboard el 5 de julio, un día después de lo habitual debido al feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos, celebrado el 4 de Julio. Para enterarte de todas las noticias sobre las listas de éxitos, sigue a @billboard y @billboardcharts en Twitter e Instagram.