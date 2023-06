Peso Pluma logra su 1er top 10 en lista de álbumes de Billboard con ‘Génesis’

Tras un desempeño incuestionablemente fructífero en las listas de Billboard, Peso Pluma obtiene su primer top 10 en un chart de álbumes con Génesis, su tercera producción de estudio, que debuta en el No. 10 de Regional Mexican Albums (con fecha del 1 de julio). El debut se produce después de menos de un día de actividad, luego de su lanzamiento fuera de ciclo a última hora del jueves 22 de junio, el último día de la semana de seguimiento de la lista.

El álbum seguramente subirá en el chart con fecha del 8 de julio, una vez que haya capturado su primera semana completa de seguimiento. (Los álbumes generalmente se lanzan los viernes).

Génesis salió bajo Double P y, según Luminate, comienza con poco más de 3.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en Estados Unidos la semana que finaliza el 22 de junio. El streaming representa la mayor parte de los resultados de la primera semana del álbum de 14 cortes, lo que equivale a 4,3 millones de reproducciones oficiales on-demand de sus canciones.

Génesis le sigue a Sembrando (EP), con el que Pluma hizo su primera aparición en una lista de álbumes, alcanzando el No. 13 en la lista Regional Mexican Albums (con fecha del 13 de mayo) y el No. 48 de Top Latin Albums (6 de mayo). Génesis debuta simultáneamente en el No. 35 de Top Latin Albums, una clasificación que probablemente cambie la próxima semana después de la primera semana de seguimiento oficial del álbum.

El primer álbum top 10 de Peso Pluma llega tras un sólido desempeño en las listas de Billboard, en las que ha colocado 20 canciones en poco más de un año, un logro impresionante para un artista regional mexicano.

Además, el artista de 24 años cambió la conversación sobre la música regional mexicana cuando se apoderó de Hot Latin Songs con 16 canciones simultáneamente en la lista con fecha del 20 de mayo, la mayor cantidad para un artista del género en los 37 años de historia del chart. Asimismo, logró un top 10 histórico en el Billboard Hot 100 gracias a “Ella baila sola” de Eslabón Armado: la colaboración pasó a ser el primer top 10 regional mexicano en los 64 años de esa lista.

“Ella baila sola” ha dado dividendos adicionales tanto para Eslabón como para Pluma, convirtiéndose en la primera canción regional mexicana en alcanzar el No. 1 del chart Billboard Global 200 (29 de abril). Y se ha mantenido desde entonces en la cima de la lista.

Génesis fue precedido por tres canciones en la lista multimétrica Hot Latin Songs: “Rosa pastel”, con Jasiel Nuñez, alcanzó el No. 24 (6 de mayo), “77” con Eladio Carrión, que llegó al No. 34 (20 de mayo), y “Bye”, que alcanzó y se mantiene desde hace tres semanas en el No. 7.

Peso Pluma logra su primer álbum top 10 de Billboard justo antes de su primera gira estadounidense, el tour de verano Double P, que comienza el 20 de julio en Inglewood, California, y termina el 20 de octubre en Anaheim, California.