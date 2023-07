La historia detrás del corte de pelo, tipo mullet, de Peso Pluma: ‘Mi pelo es mi superpoder’ 

El corte de pelo de Peso Pluma simplemente sucedió.

Antes de que la estrella mundial de 24 años luciera el mullet (peinado corto por delante y largo por detrás) rebajado en las patillas, su estilo anterior de corte de pelo había sido inspirado en Justin Bieber. “Piensa cuando lanzó ‘Baby'”, dice el cantautor mexicano a Billboard, ofreciendo un visual al corte de pelo.

Pero en un viaje a Medellín, Colombia, su estilo cambiaría drásticamente. “Un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí’. Y terminó con esto,” recuerda Peso. “Y dije: ‘Güey, ¿qué hiciste?’ Luego grabé un video y me vi y dije: ‘Si se ve bien perro’”.

Ahora, es el corte de pelo que casi todos los adolescentes, tanto en Estados Unidos como en México quieren usar. “La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’. Según [él] habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma”, dice Peso en shock.

Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija, quien cubre la portada de Billboard, está a la vanguardia de la música mexicana, liderando el crecimiento sísmico del género en Estados Unidos y más allá con sus característicos corridos tumbados.

Hasta la fecha, tiene más de 700 millones de stream oficiales a pedido en Estados Unidos, según Luminate, y 18 entradas en el Billboard Hot 100. Su nuevo álbum, Génesis, debutó en el No. 3 del Billboard 200 (con fecha del 1 de julio), el ranking más alto para un álbum de música mexicana en la lista.

“Mi vida ha cambiado mucho”, dice Peso, quien actualmente se encuentra en su primera gira por Estados Unidos, producida por Live Nation. En medio del estrellato mundial, el joven artista también lanzó su propio sello, Double P Records, para apoyar a los artistas jóvenes. “Más que nada, quiero que sepan que si yo pude hacerlo, ellos también pueden hacerlo. Estoy en este viaje con ellos; estamos remando juntos”.

