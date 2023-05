Pedro Tovar, autor de ‘Ella baila sola’, se dice decepcionado de Peso Pluma: ‘No recibí crédito pa’ mi rola’

Pedro Tovar, líder y vocalista de Eslabón Armado y autor del éxito de la banda “Ella baila sola” con Peso Pluma, hizo público su malestar luego que Peso Pluma, quien apareció como invitado la semana pasada en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, cantara la canción en el programa sin mencionar al grupo ni a él como compositor del hit global.

A decir de Tovar, desde que el tema se lanzó el 16 de marzo, nunca recibió el apoyo del artista ni de su disquera, Prajin Music, en redes sociales, lo que ha generado malestar incluso entre fans de ambos que reclaman que uno se está “colgando” del trabajo del otro.

“Ustedes cómo se sentirían si hay alguien a un nivel… más alto que tú, y tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, que es tu canción, es tu rola, y decides montar a alguien más que te gusta su música, y no merecer crédito pa’ tu rola? Como que what the f…? Básicamente es lo que es, no recibí crédito pa’ mi rola”, dijo el líder de Eslabón en un video publicado en TikTok el lunes (1 de mayo) por la tarde que desde entonces fue borrado. “Peso Pluma no lo puso para nada en su Instagram, número uno, o [dijo] ‘saludos para mi compa Pedro, que la canción fue un éxito’. Nada. Es lo que me agüita (decepciona). Pero ni modo… Vamos a seguir echándole ganas”.

En otro video, reiteró su malestar porque no fue invitado al programa de Fallon ni acreditado por su trabajo.

Peso Pluma interpretó el sencillo el viernes (28 de abril) en The Tonight Show, donde no hubo mención a Eslabón ni por parte del anfitrión ni por parte del artista. Billboard envió una solicitud de comentarios al programa nocturno sin obtener respuesta inmediata.

“Ella baila sola” se incluye en el álbum de Eslabón Desvelado, lanzado el 27 de abril bajo el sello Del Records con 16 canciones, ocho de las cuales son colaboraciones.

En entrevista con Billboard Español, Pedro Tovar cuenta cómo surgió la colaboración de Peso Pluma en la canción del regional mexicano que sorprendió al mundo colocándose en el No. 1 de la lista Billboard Global 200 con fecha del 29 de abril (donde actualmente está de No. 2). La canción también pasó a ser la primera de música mexicana en entrar al top 5 del Hot 100.

“Cuando la escribí le marqué a Peso Pluma. Él estaba en un aeropuerto, se la canté por teléfono y le gustó mucho. Un mes después la grabamos”, dice Tovar, quien decidió ofrecer un adelanto a sus fans en sus historias de Instagram y “a los dos días en TikTok se hizo viral y tuvimos que soltarla”.

Tovar, de 20 años, admite que la canción, un romántico tema sierreño sobre dos compas que ven a una chica hermosa bailando en una reunión, no se basa en una vivencia propia sino en “pura imaginación… Simplemente me imaginé en una fiesta, era como una plática entre amigos”, dice.

Tras su estreno en las plataformas de streaming, “Ella baila sola” llegó rápidamente al No. 1 en Spotify y Apple Music, lo que provocó la urgencia de grabar el video musical lanzado el 7 de abril, que ya suma 92 millones de vistas en YouTube.

Eslabón Armado se presentará en la Crypto.com Arena de Los Ángeles el próximo 15 de julio con un espectáculo de tres horas acompañado por primera vez con una banda sinaloense.