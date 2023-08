Paul McCartney y Ringo Starr logran un hito en los charts gracias a Dolly Parton

Gracias a Dolly Parton, la legendaria historia de los Beatles en los charts de Billboard se apunta un nuevo hito.

La versión de Parton del clásico de los Beatles “Let It Be”, junto a Paul McCartney y Ringo Starr, llega al No. 2 de Rock Digital Song Sales, al No. 15 de Country Digital Song Sales y al No. 22 de la lista de todos los géneros Digital Song Sales (todas fechadas el 2 de septiembre), con 3.000 descargas vendidas entre el 18 y el 24 de agosto, según Luminate. Una semana antes, la canción debutó en el No. 3 del chart Hot Trending Songs, impulsada por X.

La versión se incluirá en el álbum de 30 canciones Rockstar de Parton, que saldrá el 17 de noviembre. La canción original de los Beatles lideró el Billboard Hot 100 durante dos semanas en 1970.

En particular, el remake representa la primera canción en la que McCartney y Starr —o cualquiera de los cuatro Beatles, incluidos los fallecidos George Harrison y John Lennon— comparten créditos en una entrada en una lista de canciones de Billboard que no sea del cuarteto de Liverpool.

Lo más cerca que ambos ex Beatles estuvieron de un suceso como este anteriormente: McCartney y Starr tuvieron ambos créditos en la banda sonora de la película musical Give My Regards to Broad Street, que alcanzó el No. 17 en Top Videocassettes Sales y el No. 30 en Top Videocassettes Rentals en 1985. (Ambas listas desaparecieron en 2010). La cinta es protagonizada por McCartney y Starr, entre otros, y describe un día ficticio en la vida de McCartney. La banda sonora, acreditada únicamente a McCartney y en la que Starr toca la batería en varias canciones, alcanzó el No. 21 en el Billboard 200.

Si bien “Let It Be” es el primer éxito que acredita a dos Beatles por su nombre en una lista de canciones de Billboard, los dos músicos han colaborado antes en proyectos fuera del grupo, que se disolvió en 1970 (Harrison, McCartney y Starr actualizaron canciones archivadas del difunto Lennon para la serie Anthology de los Beatles entre 1995-96, cuyas tres ediciones alcanzaron el No. 1 en el Billboard 200).

Starr tocó la batería en varios temas del álbum solista de Harrison All Things Must Pass, que lideró el Billboard 200 durante siete semanas en 1971. Los músicos de esa época a menudo aportaban sus habilidades sin pedir crédito oficial (y ambos declararon posteriormente en entrevistas que no recordaban quién tocó en qué canciones del álbum).

“All Those Years Ago” de Harrison, un éxito No. 2 del Hot 100 en 1981, reunió a los tres Beatles entonces vivos, menos de un año después de la muerte de Lennon, pero incluyó a McCartney y Starr sin acreditarlos (al igual que a Linda McCartney).

Starr también trabajó con Harrison en el álbum Cloud Nine de este último, incluyendo en “Got My Mind Set on You”, que lideró el Hot 100 en 1988, el No. 1 más reciente de un Beatle en solitario.

Starr y McCartney han aparecido en los LP de cada uno a lo largo de los años, más allá de Broad Street. Starr tocó la batería en “Take It Away” de McCartney, que alcanzó el puesto No. 10 en el Hot 100 en 1982, mientras que McCartney se unió a Starr en 2021, en la canción “Here’s to the Nights” del EP de Starr Zoom In.

Tanto McCartney, de 81 años, como Starr, de 83, tienen sus agendas repletas. Starr reanuda su gira con su All Starr Band el 15 de septiembre en Lake Tahoe, Nevada, y lanzará el EP de cuatro canciones Rewind Forward el 13 de octubre. La gira Got Back de McCartney se dirige a Australia el 18 de octubre.

Además, McCartney ha revelado una próxima canción de los Beatles. “No puedo decir mucho en este momento, pero para ser claros, nada ha sido creado artificial o sintéticamente”, adelantó en junio. “Todo es real y todos tocamos en ella. Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que ha durado años”.

Para dar aún más poder estelar a la nueva versión de “Let It Be”, Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, proporciona la percusión y Peter Frampton toca la guitarra.