‘Paraíso’ de Mora debuta en el Top 5 de Top Latin Albums

El productor puertorriqueño Mora logra su tercer Top 10 en la Top Latin Albums de Billboard al debutar Paraíso, su tercer álbum, en el No. 4 de la lista fechada el 19 de noviembre. El disco fue lanzado el 3 de noviembre por Rimas Entertainment.

Paraíso obtuvo 9.000 unidades equivalentes a álbumes después de su primera semana completa de seguimiento que terminó el 10 de noviembre, según Luminate. La mayor parte del monto inicial proviene de unidades de álbumes equivalentes a streaming. Esa suma equivale a 12,8 millones de streams oficiales a pedido de las canciones del álbum.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o a 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 con apoyo publicitario, o 1.250 streams de audio y video oficiales pagadas o por suscripción generados por las canciones de un álbum.

El debut del joven de 26 años, cuyo nombre es Gabriel Mora Quintero, en el Top 10 de Top Latin Albums es similar al desempeño de su álbum previo, Microdosis. Su segundo álbum de estudio también debutó en el No. 4 (con fecha del 16 de abril) y se mantuvo en la alta esfera dos semanas dentro de su período de 34 semanas y sigue (actualmente en el No. 44). Anteriormente, Mora se aseguró su primer Top 10 con su primer álbum, Primer día de clases (máximo en el No. 7 en 2021).

Asimismo, Paraíso llega al No. 3 de Latin Rhythm Albums, en lo que también es su tercer Top 10 consecutivo allí. Esto le otorga a Mora, además, su segunda y más alta entrada en la Billboard 200, donde debuta en el No. 114.

A diferencia de empeños anteriores de Mora, el álbum de 14 temas no solo incluye reggaetón, sino que también se sumerge en melodías de estilo dance y pop, producto de su larga estadía en Europa (en apoyo de su último proyecto, Microdosis) y principalmente de la “vibra festiva” de Ibiza, según ha referido. El álbum cuenta con una amalgama de artistas: De La Ghetto, Quevedo, Danny Ocean, YOVNCHIMI y paopao.

Al tiempo que lanza Paraíso, dos de sus canciones debutan en la lista Hot Latin Songs, que combina difusión radial, streams y ventas digitales: “Domingo de bote”, en el No. 34, y “Modelito”, con YOVNCHIMI, en el No. 42.

“Domingo de Bote” lidera en streams, con 1,74 millones de streams oficiales a pedido en la semana. En tanto, “Modelito” generó 1,49 millones en su primera semana.

En el frente global, “Domingo” debuta en el No. 193 de la Billboard Global Excl. U.S. Mientras que “Apa”, con Quevedo, tiene un mejor comienzo, en el puesto 132, y le da al álbum su única entrada en la lista Billboard Global 200, en el No. 198.