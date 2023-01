Brendon Urie anuncia disolución de Panic! At The Disco: ‘Espero con ansias esta próxima aventura’

Panic! At the Disco pone fin a la fiesta. El martes (24 de enero), el fundador de la banda y único miembro original — el cantante de 35 años Brendon Urie — anunció que mientras él y su esposa esperan la llegada de su primer hijo, pone fin a la carrera de dos décadas de la banda.

“Bueno, ha sido un viaje tremendo…”, escribió Urie en un mensaje a sus fans en el que les agradecía sus 20 años de dedicación y lealtad. “Mientras crecía en Las Vegas, nunca hubiera podido imaginar a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares del mundo, y todos los amigos que hemos hecho en el camino. Pero a veces un viaje debe terminar para que empiece uno nuevo”.

Aunque trataron de mantenerlo en secreto, Urie reconoció que algunos fans pueden haber oído que él y su esposa Sarah esperan un bebé pronto y “la perspectiva de ser padre y llegar a ver a mi esposa convertirse en madre es tanto aleccionador como emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura”.

Panic! At the Disco, esencialmente un proyecto de Urie, se formó originalmente en Las Vegas en 2004 con Urie como vocalista y sus amigos de la infancia Ryan Ross (guitarra), Brent Wilson (bajo) y Spencer Smith (batería). Gracias a una maqueta que Urie envió a Pete Wentz, bajista y compositor de Fall Out Boy, la anterior banda de covers de Blink-182 consiguió un contrato con el sello Decaydance Records de Wentz a través de Fueled by Ramen.

El álbum debut de la banda, A Fever You Can’t Sweat Out, se lanzó en septiembre de 2005 e incluyó el éxito “I Write Sins Not Tragedies”. Como señal de lo que estaba por venir, el bajista Wilson abandonó al grupo al año siguiente (y fue sustituido por Jon Walker), y lanzaron el disco de pop psicodélico Pretty. Odd. a principios de 2008, seguido por Vices & Virtues (2011), grabado por Urie y Smith tras la partida de Ryan y Walker. El cuarto trabajo de la banda, Too Weird to Live, Too Rare to Die!, salió en octubre de 2013 y contó con el bajista Dallon Weekes y la última colaboración del baterista Smith, que abandonó el grupo en abril de 2015.

Death of a Bachelor (2016) fue esencialmente un álbum solista de Urie que debutó en el No. 1 del Billboard 200, su primero en llegar a la cima de la lista. Tras tomarse un receso para actuar en el musical de Broadway Kinky Boots, Urie regresó en 2018 con Pray For the Wicked, seguido por Viva Las Vengeance del año pasado, que aparentemente servirá como el canto del cisne del grupo.

Ante su inminente paternidad, Urie dijo en su nota que iba a “poner fin a este capítulo de mi vida y centrarme y dedicar mi energía a mi familia, y con ello Panic! At The Disco dejará de existir”.

El cantante agradeció a sus fans por su “inmenso apoyo” a lo largo de los años, admitiendo que estaba luchando por encontrar la manera perfecta de despedirse y explicar lo mucho que sus seguidores han significado para el grupo. “Si has estado aquí desde el principio o si acabas de encontrarnos, ha sido un placer no solo compartir escenarios con tanta gente con talento, sino también compartir nuestro tiempo contigo”, escribió. “Estoy deseoso de verlos a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos. Los quiero. Los aprecio. Gracias por existir”.

La banda saldrá al ruedo en Europa para una serie de fechas de Vengeance que comenzarán el 20 de febrero en Viena, Austria y terminarán el 10 de marzo en la AO Arena en Manchester, Inglaterra.

