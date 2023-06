Rapero Pacho El Antifeka muere baleado en Puerto Rico a los 42 años

El rapero puertorriqueño Pacho El Antifeka murió el jueves (1 de junio) tras recibir un disparo en Puerto Rico. Tenía 42 años.

El artista, cuyo verdadero nombre era Neftalí Álvarez Núñez, fue hallado muerto dentro de un automóvil Infinity negro 2008 cerca del centro comercial Plaza Tropical en Bayamón, según Telemundo Puerto Rico. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir llamadas de disparos.

La muerte del rapero se confirmó más tarde en su cuenta oficial de Instagram con un post en el que aparecía un impactante dibujo creado por Arte Cardé. En él se ve al músico en el asiento del copiloto de un coche y a Dios tomando el volante.

“Un GRANDE se nos va pero lo más importante es que será eterno en nuestras memorias y corazones porque esas hueyas ENORMES que Marcó nadie las borrará pero nadie, imposible olvidar a alguien tan especial y a alguien tan AMIGO como lo era PACHO. Tu legado sigue aquí, tu familia y equipo de trabajo no dejará morir tu música porque todos sabemos que hacías música de corazón para tus fanáticos porque eso era lo que amabas, hacer MÚSICA”, dice parte del post.

Con una trayectoria de casi 20 años, Pacho El Antifeka se destacó por éxitos como “Como soy” con Daddy Yankee y Bad Bunny; “Pa morir se nace” con Farruko; “Tu no eras así” con Rauw Alejandro; “Triste” con Nicky Jam; y “No te veo” con Jay Wheeler y Wisin y Yandel, por mencionar algunos. El año pasado, Pacho se hizo viral en las redes sociales por responder a la “Bzrp Music Session” de Residente dirigida a J Balvin. Pacho firmó con el sello indie urbano Duars Entertainment.

Muchos de sus colegas reggaetoneros, incluidos Daddy Yankee y Héctor El Father, reaccionaron a su deceso en las redes sociales.

“No soy quién para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad”, expresó Yankee. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos […] Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida”.

“Solo Dios sabe cuánto me duele tu partida”, dijo Héctor El Father. “Siempre me llamabas para pedir oración y que te llevara cultos al caserío, siempre me dejabas saber el deseo que tenías de acercarte a Dios y todas tus luchas. Solo le pido a Dios que en ese último segundo de vida te hayas acordado lo que siempre te dije, clama a Dios y pídele perdón”.

Lee más reacciones a continuación: