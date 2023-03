‘Hey Mor’ de Ozuna y Feid llega al No. 1 del Latin Airplay

Ozuna logra su 32º primer lugar en la lista Latin Airplay de Billboard al ascender su tema con Feid “Hey mor” del No. 3 al No. 1 del chart con fecha del 4 de marzo. De ese modo, Ozuna empata con Enrique Iglesias como los segundos artistas con más No. 1 en la lista. Feid, por su parte, logra su segundo.

Explorar Explorar Ozuna See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Hey mor” se pone al frente del Latin Airplay en su novena semana, respaldada por un incremento de 12% en impresiones de audiencia, a 11,5 millones, obtenidas en Estados Unidos en la semana de seguimiento del 17 al 23 de febrero, según Luminate.

Es la segunda canción del quinto álbum de estudio de Ozuna, OzuTochi, en llegar al No. 1 del Latin Airplay de todos los géneros. Le sigue a “Somos iguales” con Tokischa, junto con Louchie Lou y Michi One, que encabezó la lista durante una semana en octubre pasado.

Como se mencionó, con este nuevo logro, Ozuna empata con Enrique Iglesias con la la segunda mayor cantidad de No. 1 en Latin Airplay desde su creación en 1994. Solo están detrás de J Balvin, que continúa dominando con 35. Aquí el ránking actualizado:

35, J Balvin

32, Enrique Iglesias

32, Ozuna

27, Daddy Yankee

22, Maluma

22, Wisin

22, Romeo Santos

Feid, por su parte, alcanza su segundo No. 1 al cabo de un año y medio. Consiguió su primera victoria con “Porfa”, con un equipo estelar integrado por J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles. Con esta canción el colombiano hizo su debut en las listas de Billboard, consiguiendo un doble dominio en el Latin Airplay y el Latin Rhythm Airplay durante una semana en agosto de 2020.

Además, Feid se anota un nuevo logro profesional al avanzar “Hey mor” 12-10 en la lista Hot Latin Songs, que combina difusión radial, streaming y ventas digitales. Se convierte en su primer Top 10 en la cuenta multimétrica. Ozuna acumula su Top 10 número 29.

Llega Grupo Quintanna

Por otra parte, en las listas latinas, el Grupo Quintanna, de Tlaxcala, México, obtiene su primer Top 10 en cualquier lista de Billboard al catapultarse “El final de nuestra historia” 15-7 en el Regional Mexican Airplay. La canción disfruta de un auge gracias a su remix con Raymix, seis meses después del lanzamiento de la versión original el 10 de mayo de 2022.

El nuevo logro le da a Grupo Quintanna su primer Top 10 después de aparecer por primera vez en las listas. Raymix consigue su sexto.

“Final” se asegura un lugar en el Top 10 con 4,8 millones de impresiones de audiencia, un aumento de 23% en la semana de seguimiento que finalizó el 23 de febrero.