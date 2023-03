Ovy on the Drums ingresa como intérprete al Hot 100 con ‘Cairo’ de Karol G

Ovy on the Drums obtiene la primera entrada de su carrera en el Billboard Hot 100 como intérprete gracias a su colaboración con Karol G, “Cairo”.

La canción, lanzada el 13 de noviembre a través de Universal Music Latino/UMLE, debuta en el No. 82 de la lista con fecha del 11 de marzo con 5,8 millones de streams en Estados Unidos (arriba 86%) y 4,4 millones de impresiones de audiencia radiofónica en la semana de seguimiento del 24 de febrero al 2 de marzo, según Luminate.

El tema sube simultáneamente 20-13 en Hot Latin Songs (casi igualando el pico que alcanzó en diciembre en el No. 11). En cuanto a la radio, ocupa el No. 11 en Latin Rhythm Airplay (luego de alcanzar el 8 en enero) y el 26 en Latin Airplay (después de alcanzar el 17).

La canción es parte del nuevo álbum de Karol G, Mañana Será Bonito, que debuta en el No. 1 de la lista Billboard 200, el primer álbum en español de una artista femenina en la historia del chart en lograrlo. Los otros únicos álbumes en español que alcanzaron el primer lugar fueron El Último Tour del Mundo y Un Verano Sin Ti, ambos de Bad Bunny.

TikTok ha sido un factor en la creciente popularidad de la canción, ya que se ha utilizado en más de 600.000 clips en la plataforma hasta la fecha. (TikTok no contribuye a las listas de éxitos de Billboard).

Ovy on the Drums, nacido Daniel Oviedo en Colombia, ha sido un constante creador de éxitos que han aparecido en las listas de Billboard en los últimos años, principalmente como productor. Si bien “Cairo” marca su primera entrada en el Hot 100 como intérprete, registró 13 canciones en el chart como productor, todas de Karol G.

En Hot Latin Songs, registró 39 entradas como productor, incluyendo cuatro No. 1: “Tusa” de Karol G y Nicki Minaj en 2019, “MAMIII” de Becky G y Karol G (2022), “Provenza” de Karol G (2022) y, a partir de esta semana, “TQG” de Karol G y Shakira.

También se ha apuntado 10 éxitos No. 1 en el Latin Airplay como productor. Aquí el recuento:

Los No. 1 de Ovy on the Drums en el Latin Airplay

Artista, título (año):

Karol G, “Tusa” (2020)

Anuel AA & Enrique Iglesias, “Fútbol & Rumba” (2020)

Karol G, “Ay, Dios mío!” (2020)

Karol G, “Bichota” (2021)

Sebastian Yatra & Guaynaa, “Chica ideal” (2021)

Karol G, Anuel AA & J Balvin, “Location” (2021)

Karol G, “Sejodioto” (2022)

Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez, “Medallo” (2022)

Becky G & Karol G, “MAMIII” (2022)

Karol G, “Provenza” (2022)

Fuera de “Cairo”, Ovy on the Drums ha puesto en las listas otra canción como intérprete: “Miedito O Que?”, con Karol G y Danny Ocean, alcanzó el puesto No. 14 en el Latin Airplay y el No. 33 en Hot Latin Songs en febrero de 2021.

Gracias a su trabajo en el nuevo LP de Karol G, Ovy on the Drums regresa simultáneamente al No. 1 en la lista Latin Producers de Billboard para una 18va semana en la cima. Es la tercera mayor cantidad de semanas en el No. 1 desde el lanzamiento de esta lista en 2019, solo después de Tainy (119 semanas) y MAG (38). También está de No. 2 en Latin Songwriters, luego de pasar dos semanas en el No. 1 el año pasado.

Ovy on the Drums obtuvo sus primeras nominaciones al Latin Grammy en 2022, en las categorías de mejor canción urbana (“MAMIII”), grabación del año y canción del año (“Provenza”), y álbum del año (Dharma de Sebastián Yatra). También fue nominado a productor del año en los Premios Billboard de la Música Latina 2022.

Asimismo, terminó el 2022 en el No. 3 de la lista de fin de año Hot Latin Songs Producers y en el No. 21 de la lista de fin de año Hot 100 Producers.