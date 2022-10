“On The Floor” de Jennifer Lopez y Pitbull alcanza 2.000 millones de vistas en YouTube

El video de Jennifer Lopez y Pitbull de “On the Floor”, un himno de clubes, superó 2.000 millones de vistas en YouTube. El clip del éxito de 2011, grabado en un club nocturno, ha promediado más de 500.000 visitas por día en lo que va de 2022, según la plataforma de streaming de video.

La canción le valió a los artistas otra entrada en el Billboard Hot 100, donde alcanzó el puesto No. 3 en la lista del 21 de mayo de 2011. “On the Floor” es una de varias colaboraciones de Lopez y Pitbull. Ambos han tenido mucho éxito con otras canciones, como “Dance Again”; “Back It Up”, también con Prince Royce, y el tema oficial de la Copa Mundial 2014 “We Are One (Ole Ola)”, con la estrella brasileña Claudia Leitte.

Producida por RedOne, la canción cuenta con un ritmo hipnótico y con Pitbull lanzando versos rápidos con riman “badonkadonk” con “Donkey Kong”. La voz dulce pero imponente de Lopez se destaca en el estribillo, donde canta “La la la la la la la la la la la la la la. Tonight we gon’ be it on the floor.”

El tema samplea partes de “Lambada”, la canción de 1988 del grupo de pop franco-brasileño Kaoma, y un éxito mundial que encabezó la lista Hot Latin Songs de Billboard en marzo de 1990. Como resultado de su uso en el video, “Lambada” reapareció en las listas de Billboard más de 20 años después de su dominio global. Apareció en el No. 3 de la lista World Digital Songs en marzo de ese año, semanas después de que saliera “On the Floor”.

Aquí el video de “On the Floor” de J.Lo y Pitbull: