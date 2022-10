Omar Apollo firma un acuerdo global con Concord

Omar Apollo firmó un acuerdo global con la editora Concord Music Publishing. La nueva sociedad se produce tras el lanzamiento del primer álbum del cantautor latino con un sello importante, Ivory (2022), a través de Warner Records, y de su exitoso sencillo “Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All)”, que recientemente alcanzó el puesto No. 51 en la lista Hot 100 de Billboard.

Explorar Explorar Omar Apollo See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

El contrato con Concord abarca todo su catálogo musical, incluyendo Ivory y obras futuras.

“Omar ya ha demostrado ser uno de los artistas que más entusiasmo genera, y que da impulso a la música”, dijo Jeremy Yohai, vicepresidente senior de A&R (artistas y repertorios) en Concord, en un comunicado. “Ha sido increíble trabajar con Omar junto con [su manager] Dylan [Shanks], y su éxito musical actual es solo el comienzo”.

“Trabajar con Jeremy y el equipo de Concord Music Publishing ha sido algo grande”, agregó Apollo.

La editora de música independiente también acoge obras de aclamados compositores como The 1975, BIA, Daft Punk y Duff McKagan, y representa catálogos de leyendas como Benny Blanco, Phil Collins y Joan Sebastian, entre otros.

Antes de Ivory, el artista mexicano-estadounidense ya era una fuerza a tener en cuenta. Se labró un espacio como creador prolífico, con millones de streams en SoundCloud; ingresó al Top 20 de Heatseekers Albums con el EP Friends en 2019 y el mixtape Apolonio en 2020, y obtuvo dos nominaciones al Latin Grammy en 2021. Además, ha estado construyéndose una base de fanáticos de culto que está lista para verlo irrumpir en el mainstream.

Con una embriagadora mezcla de pop-punk (“Talk”), funk delicioso (“No Good Reason”), trap en spanglish (“Tamagochi”) y numerosos temas de blues en su nuevo álbum, Apollo demuestra nuevamente su destreza en una diversidad de géneros, su eminencia para componer canciones, y estar lo suficientemente dotado para el consumo global. ¿La prueba? Para empezar, Ivory debutó en el No. 1 de la lista Heatseekers Albums, y sencillos como “Evergreen” acumularon alrededor de 66 millones de reproducciones en diversos canales de streaming.

Este año, el astro bilingüe hizo presentaciones memorables en grandes festivales como Coachella, Lollapalooza y ALC Fest. También participó como invitado en los programas de televisión Good Morning America, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel Live!, y se prepara para otra gira como artista principal por Estados Unidos que incluye paradas en el King Theatre de Brooklyn y el Greek Theatre de Los Angeles.