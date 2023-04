Omar Apollo encabeza lista de artistas emergentes gracias a lanzamiento de ‘Ivory’ en vinilo

El cantautor Omar Apollo alcanza el No. 1 de la lista Emerging Artists de Billboard (con fecha del 8 de abril), liderando por primera vez gracias a Ivory, su primer álbum de estudio.

Lanzado originalmente en abril de 2022 por Warner Records, el set vuelve a ingresar al Billboard 200 en el No. 74 con 13.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas (265% más) del 24 al 30 de marzo, según Luminate, superando su máximo original en el No. 128. Su edición en vinilo llegó el 24 de marzo, generando 9.000 unidades vendidas en la semana de seguimiento.

Ivory debuta simultáneamente en el No. 3 de la lista Vinyl Albums y vuelve a ingresar a Top Album Sales en el No. 12, un nuevo récord.

El álbum contiene el sencillo de Apollo “Evergreen”, que alcanzó el No. 51 en el Billboard Hot 100 en octubre (la primera entrada de su carrera), así como el No. 6 en la lista Adult Alternative Airplay y el No. 33 del Pop Airplay.

Por otra parte, en la lista Emerging Artists, el grupo surcoreano NMIXX debuta en el No. 2 gracias a su primer EP, Expergo. El set comienza en el No. 122 del Billboard 200 (10.000 unidades), el No. 5 de World Albums y el No. 13 de Top Album Sales.

El chart Emerging Artists clasifica a los artistas emergentes más populares de la semana, utilizando la misma fórmula que la lista general Billboard Artist 100, que mide la actividad de los artistas en múltiples listas de Billboard, incluyendo Hot 100, Billboard 200 y Social 50. (Artist 100 abarca a los artistas más populares, en general, cada semana). Sin embargo, la lista Emerging Artists excluye a los artistas que han logrado una entrada en el Top 25 del Hot 100 o Billboard 200, así como a aquellos que han logrado dos o más Top 10 en las listas de canciones de géneros “Hot” de Billboard y/o clasificaciones “Top” de álbumes de género basadas en el consumo.

