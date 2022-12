Nicky Jam patrocina Beca Prodigio 2023 de la Fundación Cultural Latin Grammy

La Fundación Cultural Latin Grammy anunció el jueves (15 de diciembre) que Nicky Jam financiará la próxima Beca Prodigio de cuatro años, que costeará por completo la licenciatura en música de un estudiante en la Berklee School of Music a partir del otoño de 2023.

“Siempre quise ayudar y no tengo mi propia fundación”, dice el artista a Billboard. “Mi publicista sabe que esto es algo que he querido hacer y cuando llegó la oportunidad con los Grammy, me entusiasmó mucho. Me veo involucrado en este tipo de proyectos porque la música me salvó la vida. La música me dio todo lo que necesitaba”.

La noticia del patrocinio de Nicky llega apenas un mes después de que el cantante interpretara su éxito “El perdón” con cuatro exbecarios (Xavier Cintrón, Valentina García, Nicolle Horbath y Sergio de Miguel Jorgequera) en los Latin Grammy.

“En primer lugar, solo ver a esos chicos cantar mi canción fue increíble. Se trata de que usen mi plataforma para crear su propia plataforma”, agrega. “Había un chico que no paraba de sonreír mientras cantaba, y me hizo sentir mejor porque yo estaba nervioso. Estaba actuando en un formato en que en realidad no canto; no era reggaetón, pero se sintió tan bien. Sentí más amor en el escenario con estos chicos que durante años con un montón de gente con la que he actuado”.

Creada hace ocho años, la beca tiene un valor máximo de 200.000 dólares y el período de solicitud estará abierto desde ahora hasta el 10 de abril de 2023. Se otorga tradicionalmente a “estudiantes de música con talento excepcional, y necesidades económicas, para apoyar sus aspiraciones educativas y musicales”, según la Fundación Cultural Latin Grammy.

“Cuando se trata de seguir una carrera musical, las finanzas no deben ser un impedimento para cultivar el talento”, dijo Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación Cultural Latin Grammy. “Estamos muy agradecidos por la generosidad de Nicky Jam, que hace la educación musical una realidad para generaciones futuras de creadores de música latina y preserva nuestro legado para la posteridad”.

Nicky Jam, uno de los pioneros del reggaetón con más de tres décadas en la música, dice que esta oportunidad es especial porque “muy en el fondo” siempre soñó con estudiar música. Como músico que pasó penurias en sus primeros tiempos, recibir una beca habría tenido un gran impacto en su vida.

“El hecho de que pude haber estudiado música, eso ya es enorme. Me hubiese vuelto loco y hubiese estudiado lo que amo. Nadie sabía que siempre quise estudiar música y ahora la gente me dice que no lo necesito, pero siempre podemos aprender a ser mejores. Pero estaré contento de que esos niños que sí tengan la oportunidad. Quizás de aquí salga el próximo Nicky Jam, Bad Bunny o Beethoven. ¡Nunca se sabe!”

La fundación está aceptando solicitudes para todas las becas de 2023 y, junto con Nicky Jam y su mánager, Juan Diego Medina (director ejecutivo igualmente de La Industria Inc.), también está patrocinando una de las becas Gifted Tuition Scholarships de hasta 100.000 dólares. Todas las becas están disponibles para estudiantes de música de entre 17 y 25 años. Para más detalles y/o para presentar una solicitud, visita www.latingrammyculturalfoundation.org.

En años anteriores, la Beca Prodigio ha sido patrocinada por estrellas latinas como Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Carlos Vives, Emilio y Gloria Estefan, Julio Iglesias, Juanes y Sofia Carson.