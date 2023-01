Ñengo Flow logra su mejor ranking en Hot Latin Songs con ‘Gato de noche’ con Bad Bunny

El artista puertorriqueño Ñengo Flow alcanza su puesto más alto en la lista Hot Latin Songs de Billboard con “Gato de noche”, su segunda colaboración con Bad Bunny. La canción, lanzada tres días antes de Navidad, debuta en el No. 2 del chart con fecha del 7 de enero.

“Gato de noche” llega al segundo lugar de la clasificación multimétrica gracias a su vigoroso desempeño de streaming la semana de seguimiento del 23 al 29 de diciembre. El tema, lanzado el 22 de diciembre a través de Rimas Entertainment, generó 11,4 millones de streams oficiales en Estados Unidos en su primera semana, según Luminate. Esto propicia un debut en el No. 2 de Latin Streaming Songs.

Las ventas también contribuyen a su buen despegue: “Gato” vendió 1.000 descargas en el mismo período. La cifra representa un incremento de 187% con respecto al total de la semana anterior (que solo tuvo un día de ventas, el 22 de diciembre), para un avance de 12-3 en la lista Latin Digital Song Sales.

Y en Hot Latin Songs (que combina difusión radial, streams y ventas digitales), “Gato de noche” desplaza a “Me porto bonito”, otra canción de Bad Bunny, con Chencho Corleone, que baja al No. 3 después de haber permanecido 12 semanas en el No. 2. (Anteriormente, el tema pasó 20 semanas en la cima).

Como ya dijimos, el rapero Ñengo Flow se supera a sí mismo con “Gato”. Su mejor desempeño previo fue con “Safaera”, también con Bad Bunny y el dúo Jowell & Randy, que alcanzó el puesto No. 4 en abril de 2020.

“Gato” se convierte, además, en el mejor debut de una colaboración de Bad Bunny en Hot Latin Songs desde “Volví” con Aventura, que también comenzó en el No. 2 en agosto de 2021. “Gato” obtiene igualmente el despegue en más alto en la lista desde que “Tití me preguntó” llegó al No. 2 en mayo de 2022. Este último continúa en el No. 1 por 13a semana consecutiva.

Por otra parte, Ñengo obtiene su mejor entrada en el Billboard Hot 100 al alcanzar “Gato” el No. 62 en esa clasificación general.