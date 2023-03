Streams de canción ganadora del Oscar ‘Naatu Naatu’ suben 260% en EE.UU.

Impulsada por su poderoso desempeño en los Premios de la Academia el domingo (12 de marzo), la ganadora en la categoría de mejor canción original, “Naatu Naatu”, obtuvo un aumento de 260% en streams oficiales a pedido en Estados Unidos, según informes iniciales de la firma de seguimiento de datos Luminate (cuya información sustenta las listas semanales de Billboard).

El 12 y 13 de marzo combinados, “Naatu Naatu”, interpretada por los vocalistas Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava, obtuvo 176.000 streams oficiales a pedido en Estados Unidos, 260% más que los 49.000 que acumuló en los dos días anteriores (10 y 11 de marzo).

En términos de ventas digitales, la canción vendió poco más de 1.000 el 12 y 13 de marzo, frente a una suma insignificante en los dos días previos.

El Oscar a la mejor canción original se otorga a los escritores de la canción. “Naatu Naatu” fue compuesta por M.M. Keeravaani y Chandrabose, que subieron al escenario a recibir el galardón durante la transmisión en vivo por la cadena ABC.

“Naatu Naatu” tuvo la tercera mayor cantidad de streams de las cinco nominadas a canción original, todas interpretadas durante la ceremonia de los Oscar. Aquí un resumen de las otras cuatro canciones nominadas y sus streams del 12 al 13 de marzo, en comparación con el 10 y 11 de marzo: “Lift Me Up” de Rihanna (1,447 millones frente a 1,446 millones, un alza de menos de 1%); “Hold My Hand” de Lady Gaga (580.000 frente a 389.000, un aumento de 49%); “This Is a Life” (84.000 frente a 38.000; un alza de 121%); y “Applause”, interpretada por Sofia Carson (37.000 frente a 5.000, un aumento de 593%).

Además, “Calling All Angels” de Lenny Kravitz, que el músico interpretó durante el segmento In Memoriam, acumuló 35.000 streams el 12 y 13 de marzo, una ganancia de 3.449% en comparación con los 1.000 streams que obtuvo el 10 y 11 de marzo.

En conjunto, las seis presentaciones contribuyeron a generar 2,359 millones de streams oficiales a pedido en Estados Unidos el 12 y 13 de marzo, una ganancia de 22% frente a los 1,929 millones del 10 y 11 de marzo.

En los próximos días se informará en Billboard.com sobre nuevas ganancias significativas en streams y ventas. La actividad de streaming, ventas y difusión radial generados en la semana que finaliza el 16 de marzo se reflejará en las listas semanales de Billboard con fecha del 25 de marzo.