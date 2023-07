Myke Towers regresa al top 10 de Hot Latin Songs con ‘Lala’

Myke Towers regresa al top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard con su más reciente sencillo, “Lala”, que sube 14-6 en el chart con fecha del 29 de julio. Es el primer top 10 del artista puertorriqueño en más de dos años.

“Lala” se lanzó el 23 de marzo como una de las 23 canciones del tercer álbum de estudio de Towers, La Vida Es Una. El set, lanzado por One World International/Warner Latina, debutó y alcanzó el No. 9 en Top Latin Albums (8 de abril). La popularidad de la canción aumentó a fines de junio debido a un reto de TikTok que consiste en un baile con gestos de manos y un movimiento de lengua. Millones de usuarios se han subido a la ola de “Lala”, que ha generado más de 2,5 millones de videos en la plataforma desde entonces. (La actividad en TikTok no contribuye directamente a las listas de Billboard).

Después de eso, “Lala” le valió a Towers su primer No. 1 en la lista Billboard Global Excl. U.S. de la última semana (con fecha del 22 de julio).

En Hot Latin Songs, que combina difusión radial, streams y ventas digitales, “Lala” aterriza en el top 10 en su tercera semana y se convierte en el noveno top 10 de Towers y el primero desde que “Pareja del año”, con Sebastián Yatra, alcanzó el No. 10 en mayo de 2021.

“Lala” se lleva el honor de Greatest Gainer de la semana en la lista multimétrica con 9,7 millones de streams oficiales a pedido obtenidas durante la semana de seguimiento del 14 al 20 de julio, según Luminate, un incremento de 39% con respecto a la semana anterior. El aumento de streaming la coloca en el No. 36 de la lista general Streaming Songs, la primera entrada de Towers allí. Además, sube 16-8 en Latin Streaming Songs, donde consigue su noveno top 10.

Las ventas también contribuyen al buen desempeño de “Lala” en Hot Latin Songs. La canción vendió poco más de 500 unidades en Estados Unidos durante el mismo período y sube 11-6 en el chart Latin Digital Song Sales.

Además, “Lala” mantiene su máximo en el No. 3 del Billboard Global 200 con 85 millones de reproducciones, un aumento del 10%, y retrocede 1-2 en Global Excl. U.S. con una caída del 8% en los streams, a 76 millones.

Más allá de su nuevo top 10 en Hot Latin Songs, Towers supera su clasificación en el Billboard Hot 100 de todos los géneros al saltar “Lala” 90-48 en su segunda semana. Antes del top 50 de “Lala”, Towers alcanzó el No. 76 con “Caramelo”, con Ozuna y Karol G, en 2020.

Llega “S91” de Karol G: “Lala” de Towers no es el único top 10 nuevo en Hot Latin Songs esta semana; “S91” de Karol G debuta en el No. 10. La canción registró 8,3 millones de streams oficiales a pedido tras su primera semana completa de seguimiento que finalizó el 20 de julio, lo suficiente para debutar en el No. 49 de Streaming Songs y en el No. 10 de Latin Streaming Songs.

“S91” también vendió poco más de 1.000 descargas en su primera semana, lo suficiente para comenzar en el No. 1 de la lista Latin Digital Song Sales.

Con “S91”, Karol G logra el 22° top 10 de su carrera en Hot Latin Songs, extendiendo su racha como la tercera artista femenina con más top 10 en el chart, detrás de Shakira (34) y Gloria Estefan (23).