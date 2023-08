‘Lala’ de Myke Towers lidera el Billboard Argentina Hot 100

Myke Towers logra su tercer No. 1 en la lista Billboard Argentina Hot 100 con su más reciente sencillo, “Lala”, que sube 2-1 para liderar el ranking con fecha del 5 de agosto. Es su primer No. 1 desde que “Bandido” lideró siete semanas en 2021. Desde entonces, el artista puertorriqueño ha colocado otras dos canciones en el No. 2: “Ella no es tuya”, con Rochy RD y Nicki Nicole, y “Pareja del año” con Sebastián Yatra, durante el mismo año.

“Lala” expulsa a “Los del espacio” de LIT Killah, Tiago PZK, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK del liderato, con una caída de 1-3, luego de siete semanas al mando.

Mientras tanto, “Corazón vacío” de Maria Becerra rebota 3-2 tras una semana de mandato (lista del 22 de julio).

Un nuevo top 10 llega esta semana: “Mentiras | CROSSOVER #3” de Ulises Bueno, Rusherking y Big One salta 71-7 en su segunda semana. Con un ascenso de 64 puestos, la canción se lleva el honor de Greatest Gainer y, al mismo tiempo, le otorga a Bueno su primer top 10 en su segundo intento.

El Hot Shot Debut de la semana es para El Jordan 23 y Ugly Duck, quienes se anotaron su primera entrada en lista con “Cabaña”, en el No. 58.