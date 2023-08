Myke Towers pasa tercera semana en el No. 1 de Billboard Argentina Hot 100 con ‘Lala’

Myke Towers encabeza por tercera semana la lista Billboard Argentina Hot 100 con “Lala”. La canción iguala las tres semanas de “La jeepeta”, que grabó con Nio García, Anuel AA, Brray y Juanka, mientras que “Bandido”, con Juhn, sigue siendo su No. 1 más extenso hasta la fecha, con siete semanas en la cima en 2021.

“Corazón vacío” de Maria Becerra intercambia puestos con otra de sus canciones al subir 3-2 y mandar al No. 3 a “Los del espacio”, con LIT Killah, FMK, Rusherking, Duki, Emilia, Tiago PZK y Big One. Además, “Ni una ni dos” de BM avanza 5-4, mientras que “Columbia” de Quevedo baja 4-5.

El Hot Shot Debut de la semana es para La Delio Valdez y Ke Personajes, cuya colaboración “Adiós amor” comienza en el No. 50.

Asimismo, Karol G suma nuevas entradas a la lista con “Mi ex tenía razón”, en el No. 60, y “S91” en el No. 97. Ambas canciones forman parte de su más reciente álbum, Mañana Será Bonito (Bichota Season), que debutó en el No. 1 de Top Latin Albums y le valió a la colombiana su segundo top 10 en el Billboard 200 general.

Por otro lado, “Latidos”, del cantautor uruguayo Matías Valdez y la cantante argentina La K’onga, se convierte en el Greatest Gainer de la semana, ya que la colaboración sube del No. 83 al No. 65.

Otros tres artistas estrenan canciones esta semana, empezando por Trueno, que suma su 15a entrada a la lista con “Tranky funky” en el No. 76. El cantautor y productor estadounidense Jere Klein hace su primera visita con su colaboración con Nicki Nicole “X eso BB”, en el No. 83. Y “Pasatiempo” de La China y ECKO se coloca en el No. 88.