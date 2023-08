‘Lala’ de Myke Towers encabeza Billboard Argentina Hot 100 por segunda semana

“Lala” de Myke Towers se mantiene en el No. 1 de la lista Billboard Argentina Hot 100 (12 de agosto) por segunda semana consecutiva.

La canción se une a los otros dos triunfadores de Towers en su carrera, el campeón de siete semanas “Bandido” con Juhn (2021); y “La Jeepeta”, con Nio García, Anuel AA, Brray y Juanka, que reinó durante tres semanas en 2020.

Mientras tanto, Maria Becerra se sustituye a sí misma en el No. 2 al rebotar 3-2 “Los del espacio” con LIT Killah, FMK, Rusherking, Duki, Emilia, Tiago Pzk y Big One, enviando su propio “Corazón vacío” al No. 3.

“Wiggy” de Young Miko se impone como Greatest Gainer de la semana al ascender 25 puestos, del No. 60 al No. 35.

Por último, el Hot Shot Debut de la semana va para Bhavi, Duki, Milo J y LIT Killah por “Aeróbico”, que comienza en el No. 37.