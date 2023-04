‘La Vida Es Una’ de Myke Towers debuta en el Top 10 de Top Latin Albums

Myke Towers logra su tercer Top 10 consecutivo en la lista Top Latin Albums de Billboard al debutar su cuarto álbum de estudio, La Vida Es Una, en el No. 9 del chart con fecha del 8 de abril. El set llega con poco más de 8.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas en Estados Unidos en la semana que finaliza el 30 de marzo, según Luminate.

Explorar See latest videos, charts and news Daddy Yankee Myke Towers See latest videos, charts and news

El streaming impulsa el debut del álbum, con 11,42 millones de streams oficiales a pedido de La Vida Es Una en la semana de seguimiento.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, medida en unidades equivalentes a álbumes, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o a 10 temas individuales vendidos de un álbum, o a 3.750 streams de audio y video oficiales con publicidad o 1.250 pagadas o por suscripción a pedido generadas por canciones de un álbum.

Al alcanzar La Vida el No. 9, Towers logra su tercer Top 10 consecutivo. Le sigue a Lyke Myke (debut y puesto máximo en el No. 3), que se mantuvo en el Top 10 cuatro semanas consecutivas en 2021. Anteriormente, obtuvo un primer No. 1 con su primera entrada en la lista con Easy Money Baby, que lideró una semana en 2020.

El nuevo álbum de 23 canciones incluye colaboraciones con gigantes del reggaetón que incluyen a Arcángel, Ozuna, J Balvin y Daddy Yankee. Este último se unió a Towers en la canción “Ulala”, lanzada antes que álbum, alcanzando el No. 30 en la lista Hot Latin Songs con fecha del 11 de febrero.

Por otra parte, “Ulala” alcanza el No. 1 en la lista Latin Airplay de todos los géneros. Envía a “Besos Moja2” de Wisin y Yandel y Rosalía al No. 7 después de su semana a la cabeza.

“Ulala” salta 4-1 con un aumento de 12% en impresiones de audiencia, a 10,1 millones, obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 24 al 30 de marzo. Esto le da a Towers su noveno No. 1. Yankee, entre tanto, extiende los suyos a 28 en este chart.

Además, La Vida abre al mismo tiempo en el No. 7 de Latin Rhythm Albums y en el No. 173 en la lista general Billboard 200.