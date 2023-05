Tina Turner, pionera del rock and roll, muere a los 83 años

Tina Turner, cuya voz áspera y actuaciones feroces y candentes impulsaron dos emblemáticas carreras musicales — como parte del dúo con su esposo Ike & Tina Turner y luego como una estrella solista venerada internacionalmente — falleció, confirmó su representante a Billboard el miércoles (24 de mayo). La ganadora de ocho premios Grammy tenía 83 años.

También se publicó un comunicado informando su deceso en su cuenta de Instagram. “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana”, dice el pie de foto. “Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su obra más grande: su música. Nuestra más sincera compasión a su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

Para cuando lanzó su último álbum recopilatorio, Love Songs, en 2014, Turner se había retirado de la música. Pero no antes de triunfar en un viaje reñido que abarcó más de 50 años, y que culminó en un legado que ha influido en una amplia gama de cantantes, desde Janis Joplin hasta Beyoncé y más. Su transformación de cantante de soul a sobreviviente y superestrella pop le valió tres entradas al Salón de la Fama de los Grammy: “River Deep – Mountain High”, “Proud Mary” y “What’s Love Got to Do With It”. Turner, homenajeada por el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Centro Kennedy, también interpretó papeles memorables como Acid Queen en el musical de rock Tommy y como tía Entity en Mad Max Beyond Thunderdome con Mel Gibson.

Se convirtió en autora de best-sellers con I, Tina de 1986. Escrita con Kurt Loder, la autobiografía detalla la infancia de Turner, el éxito temprano con su esposo músico Ike, el abuso doméstico que sufrió a manos de éste y su adopción del budismo. Su punto culminante es la resurrección de Turner en 1984 como estrella por derecho propio con el álbum Private Dancer y su No. 1 en el Hot 100, “What’s Love Got to Do With It”. Coronando uno de los retornos más dramáticos de la música, la canción le valió a Turner tres de sus ocho premios Grammy, incluyendo a grabación y canción del año. Ocho años más tarde, la canción le dio su título a la película biográfica de Turner protagonizada por Angela Bassett y Laurence Fishburne.

Turner, cuyo verdadero nombre era Anna Mae Bullock, nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, la menor de dos hermanas de su familia. Trabajaba recogiendo algodón en una granja donde su padre era cuidador mientras cantaba en la iglesia bautista local. Al mudarse a St. Louis siendo adolescente para vivir con su madre divorciada, conoció a su futuro esposo Ike cuando el guitarrista y su banda, Kings of Rhythm, tocaban en el Club Manhattan de esa ciudad. Aprovechando un momento de improvisación para cantar una noche con la banda, Bullock se transformó en Tina Turner.

Ike y Tina Turner en una foto de 1972. Michael Ochs Archives/Getty Images

Con las coristas Ikettes a cuestas, el Ike & Tina Turner Revue comenzó a generar elogios con sus dinámicas actuaciones en el escenario, así como por el primero de varios éxitos en las listas de éxitos de R&B que comenzaron en 1960 con “A Fool in Love”. Una aparición en la película de rock de 1966 The Big T.N.T. Show captó la atención del director musical de la cinta, Phil Spector. El famoso productor del “Wall of Sound” (muro de sonido) seleccionó a Tina para que cantara ese mismo año un tema que hoy es un clásico, “River Deep, Mountain High”. En ese momento, el Revue había sido cabeza de cartel en espectáculos de Las Vegas que atrajeron a celebridades de la música como David Bowie (a quien Turner llamó “un apasionado seguidor de mi carrera” en un tuit sobre la muerte de éste), Cher, James Brown y Elvis Presley.

Después de una serie de firmas con varios sellos y conciertos de alto perfil como teloneros de los Rolling Stones, los Turner hicieron una versión de “Proud Mary” de Creedence Clearwater Revival. La sensual voz de Tina comienza la canción lentamente. Luego, el ritmo de la pista se acelera. La canción no solo le dio a la pareja su mayor éxito pop en 1971 (No. 4), sino que ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B de un grupo. El último gran éxito de la pareja junta fue“Nutbush City Limits”, escrito por Tina en 1973. Incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991, Ike & Turner lograron 20 éxitos entre 1960 y 1975.

Una pelea mientras iban en camino a un espectáculo en Dallas al año siguiente llevó a Turner a dejar a Ike y solicitar el divorcio, allanando el camino para su segundo acto como solista. Manteniendo el riguroso programa de giras que comenzó con Ike, Turner actuó en una serie de shows de cabaret en todo el país a fines de los años 70 antes de firmar con el veterano mánager Roger Davies en 1980.

Alineando su voz ronca con un estilo de rock más duro, dio el primer paso en su regreso con una versión de “Let’s Stay Together” de Al Green. La canción, que alcanzó el No. 3 de R&B y el No. 26 del Billboard Hot 100, le dio a la nueva artista de Capitol Records su primer éxito en solitario en Estados Unidos. Poco después, el sello lanzó el álbum que definió la carrera de la cantante, Private Dancer. El set de 1984 incluyó los sencillos ganadores del Grammy “What’s Love Got to Do With It” y “Better Be Good to Me”, además de la canción homónima del disco, antes de llegar al No. 3 del Billboard 200.

En el Billboard Book of Number One Hits, Turner contó que odió el demo del compositor británico Terry Britten de “What’s Love Got to Do With It” cuando lo escuchó por primera vez. “Me dijo que necesitaba hacerlo un poco más áspero, un poco más afilado en los bordes”, recordó. “De repente, sentada ahí con él en el estudio, la canción se volvió mía”.

Con sus famosas piernas con minifalda pavoneándose enérgicamente por el escenario, sus tacones negros resplandecientes y su revuelta melena saltando de un lado a otro, Turner recorrió el mundo en una serie de giras altamente lucrativas. Su último recorrido, Tina!: 50th Anniversary Tour, de 90 fechas, fue la novena gira con mayor recaudación en 2009, según Billboard Boxscore.

Tina Turner y Ike Turner en los años 70. RB/Redferns

Entre grabaciones y giras, Turner tuvo una carrera como actriz. Además de Tommy y Mad Max Beyond Thunderdome, hizo un cameo en Last Action Hero de 1993. También cantó “GoldenEye”, escrita por U2, para la película de James Bond de 1995 del mismo título.

Como solista, Turner tuvo un total de 17 exitosos sencillos en el Billboard Hot 100, incluyendo “We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)”, “One of the Living”, “Typical Male” y “I Don’t Wanna Fight”. Entre sus otros álbumes como solista más vendidos, están Break Every Rule y Foreign Affair, así como el disco de antología All the Best. Su último álbum de estudio fue Twenty Four Seven de 1999.

Oprah Winfrey, Beyoncé, Melissa Etheridge y Al Green la homenajearon en 2005 en los premios del Centro Kennedy. Beyoncé repitió su interpretación de entonces, “Proud Mary”, en 2008, esta vez cantando y bailando con la infatigable Turner en los Grammy. Y demostrando que la edad no es más que un número, Turner agració la portada de la edición alemana de Vogue en 2013. Con 73 años, fue la persona de mayor edad en hacerlo.

Turner se casó con su pareja por años Erwin Bach en julio de 2013, el mismo año en que se hizo ciudadana suiza. Tuvo dos hijos, Raymond Craig, de una relación anterior, y Ronald, su único hijo con Ike.