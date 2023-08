Rodriguez, protagonista del documental ganador del Oscar ‘Searching for Sugar Man’, muere a los 81 años

El enigmático cantautor Sixto Díaz Rodríguez, conocido comúnmente como Rodriguez, falleció. El músico de Detroit cuyo lento ascenso a la aclamación internacional fue retratado en el documental ganador del Oscar Searching for Sugar Man de 2012, murió la noche del martes (8 de agosto), según un comunicado publicado en su sitio web oficial. Tenía 81 años.

“Con gran tristeza en Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez falleció el día de hoy”, dice la declaración. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus hijas, Sandra, Eva y Regan, y a toda su familia”. Según The Detroit News, la salud de Rodriguez había empeorado, pero al momento de esta publicación no se había revelado la causa de muerte.

El cantante de folk estilo Bob Dylan grabó dos álbumes a principios de la década de 1970 que no tuvieron gran acogida, Cold Fact (1970) y Coming From Reality (1971), lo que llevó al aspirante a trovador a renunciar a su sueño musical, formar una familia y estudiar filosofía mientras se postulaba sin éxito para una serie de cargos políticos locales.

The Detroit News dijo que después de sus infructuosos intentos por conseguir un puesto en la alcaldía y el senado estatal, a menudo podía verse a Rodríguez caminando en el vecindario Cass Corridor de Detroit con una guitarra colgada del hombro, y la mayoría de los espectadores desconocían sus antiguas aspiraciones musicales. Eso cambió en 1979 cuando fue invitado a actuar en Australia para celebrar el relanzamiento de sus álbumes, y volvió a hacer una gira allí en 1981. En ese momento, se rumoró que se había quitado la vida disparándose en el escenario (otra historia falsa afirmaba que había muerto de una sobredosis de drogas) tras lanzar Coming From Reality bajo el sello discográfico Sussex de Detroit — un reporte falso sobre su ausencia que solo sirvió para avivar su popularidad en Australia.

Una década más tarde, descubrió que su música era aún más influyente en Sudáfrica, donde, sin que él lo supiera, sus cavilaciones folclóricas nostálgicas y teñidas de psicodélicos se habían vuelto muy populares entre la juventud, que las adoptó como himnos contra la represión racista del gobierno del apartheid. Aunque se retiró hacía mucho de las giras, Rodriguez programó algunos conciertos en estadios de Sudáfrica en 1998 que tuvieron una respuesta feroz y luego vio su música redescubierta por artistas como el DJ/productor David Holmes, quien usó la canción de apertura de Cold Shot, “Sugar Man”, para su compilación Come Get It, I Got It de 2002 junto con canciones de Muddy Waters, The Staples Singers, Cyril Neville y Betty Adams. Nas sampleó a Rodriguez cantando el coro de “Sugar Man” en su canción de Stillmatic de 2001 “You’re Da Man”.

El aumento en el interés condujo a las reediciones de los álbumes y a una gira mundial, un renacimiento que fue coronado por la película ganadora del Oscar al mejor largometraje documental de 2012, Searching for Sugar Man, que relata el viaje de dos fans para averiguar qué le sucedió a su cantante favorito. De hecho, esos dos fanáticos de Ciudad del Cabo, el periodista de rock Craig Bartholomew y Stephen “Sugar” Segerman, se convirtieron en el foco de la película gracias a su obstinada búsqueda para averiguar qué le sucedió a su músico favorito.

“Como mucha gente aquí, descubrí a Rodriguez mientras estaba en el ejército, lo que todos los jóvenes de 18 años solían hacer”, dijo Segerman al periódico de Detroit en 2008. “Estaba en las cintas de casete de todos. Es música pop maravillosa. Pero empiezas a darte cuenta de que es crudo, brutalmente honesto, y esa es la fibra sensible que tocó. Estaba en el ejército, pero no quería ser soldado. Yo no apoyé el apartheid. Crudo, brutal y honesto resultaba muy atractivo… Le dije: ‘En Sudáfrica, eres más grande que Elvis'”.

Dave Matthews, quien nació en Johannesburgo, Sudáfrica, conoció a Rodriguez antes de tocar en Pine Knob en Clarkston, Michigan, en 2022 y luego lo elogió desde el escenario, diciéndole a la multitud que el cantante era “uno de mis héroes mientras crecía” en Sudáfrica.

Rodríguez nació el 10 de julio de 1942 en Detroit como el sexto hijo de inmigrantes mexicanos. Comenzó su carrera en 1967 con su sencillo debut, “I’ll Slip Away”, y seguido firmó con Sussex, una división de Buddah Records (Isley Brothers, Melanie, The Five Stairsteps), que lanzó sus dos álbumes.

Su música generó comparaciones con Dylan y Cat Stevens, cuyos himnos populares de amor y comprensión de la década de 1970 eran dóciles en comparación con las letras de Rodriguez, a menudo más inclinadas a la política. “Hablando de los ricos/ Los ricos tienen los mismos chistes/ Y estacionan en lugares básicos/ El cura está predicando/ Desde una tumba poco profunda/ Cuenta su dinero/ Luego te pinta salvado”, cantó en inglés en el ácido himno acústico “Rich Folks Hoax” de Cold Fact.

Sus dos álbumes de estudio fueron reeditados por Light int he Attic en 2009 y el aumento de interés gracias a la película lo llevó a actuar con una orquesta completa en The Late Show With David Letterman en 2012, así como en Coachella y los festivales de jazz de Montreaux y Glastonbury en 2013.

Escucha “Rich Folks Hoax” y mira la actuación de Rodriguez en el programa de Letterman a continuación.