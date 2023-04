Estrella K-Pop Moon Bin, del grupo ASTRO, muere a los 25 años

Moon Bin, miembro de la boy band ASTRO y de su escindido dúo Moonbin & Sanha, falleció, informaron su sello discográfico y su agencia de management el miércoles (19 de abril). Tenía 25 años. No se informó de momento la causa de la muerte.

Tras reportarse que el cantante, compositor, actor y modelo fue encontrado muerto en su apartamento de Seúl por un mánager que llamó de inmediato a la policía, la agencia de ASTRO, Fantagio, emitió un comunicado en coreano sobre su deceso y los planes funerarios. Fantagio dijo que los compañeros de banda, el personal de la agencia y la compañía estaban de luto por su muerte. Helix Publicity, con sede en Estados Unidos y que representó a Moonbin & Sanha desde fines de 2022, también publicó una declaración en redes sociales. “Estamos absolutamente desconsolados. Enviamos nuestros pensamientos, oraciones y más sinceras condolencias a la familia, amigos, seres queridos de Moon Bin y a los AROHA (fans) que siempre lo animaron y lo apoyaron”.

Fantagio agregó que la familia de Moon desea un funeral tranquilo con familiares, amigos y colegas de la empresa. La hermana menor de Moon Bin, Moon Sua, también es parte de la industria del K-pop y es la integrante mayor del grupo de chicas Billlie.

En diciembre de 2022, Moon Bin renovó su contrato con Fantagio junto con otros cuatro miembros de ASTRO. En enero, Moon lanzó Incense, su tercer EP con el dúo Moonbin & Sanha, junto a su compañero de ASTRO Yoon San-ha. Moonbin y Sanha estaban en medio de su gira Diffusion Fan Con Tour, que comenzó en Seúl en febrero y con la que tenían pautado visitar diferentes ciudades de Asia hasta mayo. El dúo también acababa de lanzar una página oficial de su comunidad de fans el 16 de abril en Weverse, la plataforma global de fans desarrollada por HYBE.

Como miembro de ASTRO, Moon Bin colocó siete álbumes en la lista World Albums de Billboard, alcanzando el No. 5 con Dream Part.02 de 2017, además de siete canciones en World Digital Song Sales, donde llegó al No. 6 con el sencillo de 2019 “All Night”.

Aquí la declaración de Fantagio publicada en la cuenta oficial de Twitter del personal de ASTRO:

Pese a haber debutado oficialmente en la industria del K-pop con ASTRO en febrero de 2016, Moon Bin fue parte del mundo del entretenimiento en Corea desde pequeño.

Criado en la gran ciudad central de Cheongju en Corea del Sur, trabajó como modelo infantil y apareció en el video musical del grupo de K-pop TVXQ! “Balloons” de 2006, representando una versión “mini” de U-Know, un miembro del grupo. Su trabajo se extendió a la actuación en 2009 cuando fue elegido para el popular drama coreano Boys Over Flowers como la versión más joven de So Yijung, papel que definió la carrera del actor coreano Kim Sangbum. Moon Bin comenzó a ensayar con Fantagio estando aún en la escuela primaria; se unió como aprendiz de tiempo completo en la secundaria, y estudió y se graduó de la escuela de artes múltiples Hanlim en Seúl, enfocándose en la música práctica.

Como miembro de ASTRO, el papel de Moon Bin en la banda de chicos fue de bailarín principal y también contribuyó como vocalista principal del grupo que Billboard consideró como uno de los mejores nuevos artistas de K-pop en debutar en 2016. Un año después, obtuvo su primer crédito como compositor en un tema de ASTRO dedicado a los fans, “You & Me (Thank AROHA)”, cuyo título hace referencia a AROHA, la devota base de seguidores de ASTRO.

Moon continuó sumando créditos, incluyendo la coautoría del sencillo del grupo “One & Only” de 2020, así como su canción como solista “Let’s Go Ride”, que apareció en el álbum más reciente de ASTRO, Drive to the Starry Road de 2022. Moon Bin tuvo otras oportunidades de brillar como solista, como en el ágil y elegante tema de R&B “Desire”, del EP más reciente de Moonbin & Sanha Incense, lanzado en enero, además del alegre dúo “Language” con su compañera de sello en Fantagio Ji Suyeon, del grupo de chicas Weki Meki.

En cuanto a su carrera actoral, apareció en varios K-dramas e incluso en la versión coreana de Saturday Night Live. También trabajó como modelo (sirvió de inspiración para la marca de moda coreana NEIKIDNIS) y presentador (conduciendo el programa semanal en vivo de K-pop Show Champion entre 2020 y 2022).

Más allá de lo laboral, Moon Bin era conocido por su sonrisa resplandeciente que algunos compararon con la del gato Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas. Su actitud en las entrevistas fue siempre la de mirar hacia el futuro.

En una reseña canción por canción del EP de ASTRO de 2020 Gateway realizada con Billboard, Moon Bin habló con entusiasmo sobre interpretar los nuevos temas del grupo para los fans una vez que la pandemia haya acabado. El mes pasado, Moon Bin y su compañero de banda San-ha hablaron de futuros proyectos en solitario en una entrevista con ABS-CBN News en Filipinas durante la visita del dúo a Manila con su gira Diffusion. “Los fans podrán emocionarse con planes que incluyen nuestros posibles debuts como solistas”, dijo San-ha. Moon Bin dijo a ese medio: “Estamos muy agradecidos de haber podido llegar al punto en el que tenemos una gira mundial y, en este momento, nos enfocamos en los roles que tenemos designados. Estamos entusiasmados con lo que nos espera en el futuro”.