Coco Lee, cantante y voz de Mulán en mandarín, muere a los 48 años

Coco Lee, una cantautora estadounidense nacida en Hong Kong que ganó corazones como la voz de Mulán en la versión en mandarín de la película de Disney, murió el miércoles (5 de julio). Tenía 48 años.

Las hermanas de la cantante, Carol y Nancy Lee, dieron la devastadora noticia en un comunicado publicado en Instagram, revelando que Coco había intentado suicidarse el domingo y después de estar en coma en el Hospital Queen Mary de Hong Kong durante unos días, falleció.

“Con gran tristeza, estamos aquí para dar la noticia más devastadora: CoCo había estado sufriendo depresión durante algunos años, pero su condición se deterioró drásticamente en los últimos meses”, dice el comunicado, junto con un montaje de fotos y videos de las hermanas. “Aunque CoCo buscó ayuda profesional e hizo todo lo posible para combatir la depresión, lamentablemente ese demonio dentro de ella se apoderó de ella. El 2 de julio se suicidó en su casa y fue enviada al hospital. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo del hospital para rescatarla y sacarla del coma, finalmente falleció el 5 de julio de 2023”.

A lo largo de una ilustre carrera, Coco lanzó 18 álbumes de estudio y apareció en películas como No Tobacco, Master of Everything y Forever Young. Fue jurado de Chinese Idol en 2013.

Además, la estrella interpretó “A Love Before Time” de la película Crouching Tiger, Hidden Dragon (El Tigre y El Dragón) de Ang Lee en los Oscar de 2001, donde estaba nominada mejor canción original.

Si tienes pensamientos suicidas o estás preocupado por algún amigo o ser querido, comunícate con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, disponible las 24 horas, al 1-800-273-8255.