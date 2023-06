Muere Astrud Gilberto, cantante de ‘The Girl From Ipanema’, a los 83 años

Astrud Gilberto, la cantante de “The Girl From Ipanema” que ayudó a hacer de la bossa nova una sensación en la década de 1960, murió el lunes (5 de junio). Tenía 83 años.

Paul Ricci, un amigo y excolaborador de Gilberto, confirmó en redes sociales el deceso de la cantante brasileña a pedido de su hijo Marcelo. “Ella fue una parte importante de TODO lo que es la música brasileña en el mundo y cambió muchas vidas con su energía”, dijo en un comunicado en Facebook.

“The Girl From Ipanema” de Gilberto surgió de manera fortuita. El tema fue grabado originalmente en portugués (“Garota de Ipanema”) por su entonces esposo, João Gilberto, también conocido como el padre de la bossa nova. En 1963, la pareja viajó a Nueva York para grabar con Stan Getz y el también astro de la bossa nova Antônio Carlos Jobim, y durante una de las sesiones, se le pidió a Astrud que se uniera a pesar de no tener experiencia.

“Mientras ensayaba con Stan la canción ‘The Girl From Ipanema’, João casualmente me pidió que me uniera y cantara un coro en inglés después de haber cantado el primer coro en portugués”, contó la cantante en una entrevista de 2002, según el New York Times. “Stan fue muy receptivo. Nunca olvidaré que mientras escuchábamos la versión recién grabada, Stan me dijo: ‘Esta canción te hará famosa’”.

Getz tenía razón. En 1964 se lanzó una versión en solitario de “The Girl From Impanema” sin la letra en portugués de João y con la participación exclusiva de Astrud. En Estados Unidos, la canción alcanzó el puesto No. 5 en la lista Billboard Hot 100 de todos los géneros y luego ganó el premio Grammy a la grabación del año.

Aunque Gilberto no tuvo otro gran éxito, más adelante en su carrera recibió el Premio a la Trayectoria en los Latin Jazz USA Awards 1992 y fue incorporada al Salón Internacional de la Fama de la Música Latina una década después. Gilberto también fue nominada al Grammy al mejor artista nuevo en 1964, pero perdió ante los Beatles; y a mejor interpretación vocal femenina tanto en 1964 como en 1965, pero perdió ante Barbra Streisand ambos años.

