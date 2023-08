‘Last Night’ de Morgan Wallen suma 16 semanas en la cima del Hot 100, empata con ‘Despacito’

“Last Night” de Morgan Wallen suma una 16a semana en el No. 1 de la lista Billboard Hot 100.

La canción rompe un empate con “As It Was” de Harry Styles para imponerse como la obra sin colaboradores con más semanas en la cima, mientras que en general empata con “Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, y “One Sweet Day” de Mariah Carey y Boyz II Men, con el segundo reinado más largo en los 65 años de historia del chart.

El Hot 100 combina streaming de todos los géneros en Estados Unidos (audio y video oficial), difusión radial y datos de ventas. Esto último refleja compras de sencillos físicos y canciones digitales de minoristas de música digital de servicio completo; las ventas de sencillos digitales de sitios directos al consumidor (D2C) se excluyen de los cálculos. Todas las listas (con fecha del 19 de agosto de 2023) se actualizarán en Billboard.com mañana (15 de agosto). Para noticias sobre charts puedes seguir a @billboard y @billboardcharts tanto en X, anteriormente conocido como Twitter, como en Instagram.

“Last Night” de Wallen, lanzado bajo Big Loud/Mercury/Republic Records, atrajo 59,6 millones de impresiones de audiencia en la radio (un 11% menos) y 26,3 millones de streams (un 2% menos), y vendió 5.000 descargas (un 22% menos) en la semana de seguimiento del 4 al 10 de agosto, según Luminate.

Al liderar “Last Night” el Hot 100 por 16 semanas, supera a “As It Was” de Harry Styles, de 2022, por el comando más largo de una canción de un artista sin acompañantes.

Entre todas las canciones, “Last Night” empata en el segundo como el tema con más tiempo en el No. 1 en la historia del Hot 100, lista que debutó el 4 de agosto de 1958.

Los No. 1 con más semanas en la cima del Billboard Hot 100:

19, “Old Town Road”, Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, a partir del 13 de abril 2019

16 (hasta la fecha), “Last Night”, Morgan Wallen, 18 de marzo de 2023

16, “Despacito”, Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, 27 de mayo de 2017

16, “One Sweet Day”, Mariah Carey & Boyz II Men, 2 de diciembre de 1995

15, “As It Was”, Harry Styles, 16 de abril de 2022

14, “Uptown Funk!”, Mark Ronson feat. Bruno Mars, 17 de enero de 2015

14, “I Gotta Feeling”, The Black Eyed Peas, 11 de julio de 2009

14, “We Belong Together”, Mariah Carey, 4 de junio de 2005

14, “Candle in the Wind 1997”/“Something About the Way You Look Tonight”, Elton John, 11 de octubre de 1997

14, “Macarena (Bayside Boys Mix)”, Los Del Río, 3 de agosto de 1996

14, “I’ll Make Love to You”, Boyz II Men, 27 de agosto de 1994

14, “I Will Always Love You”, Whitney Houston, 28 de noviembre de 1992

“Last Night” también supera a “As It Was” con la estadía más larga en el No. 1 del Hot 100 en lo que va de la década de 2020. La canción encabezó por primera vez la lista en marzo, convirtiéndose en el primero No. 1 de Wallen en el chart, y ha vuelto cinco veces distintas al primer lugar: 18 de marzo; 15 al 22 de abril; 6 de mayo al 8 de julio; 22 de julio; y 12 al 19 de agosto.

Escúchala a continuación: