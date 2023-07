‘Flowers’ de Miley Cyrus rompe récord de semanas en el No. 1 del Adult Pop Airplay para una mujer

“Flowers” de Miley Cyrus pasa una 17ma semana en el No. 1 de la lista Adult Pop Airplay de Billboard (con fecha del 8 de julio), rompiendo el récord con el reinado más largo para una canción de una mujer en la historia de este chart.

Explorar Explorar Miley Cyrus See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Flowers”, lanzado bajo Smiley Miley/Columbia Records, le arrebata la marca a “Complicated”, el éxito debut de Avril Lavigne que gobernó durante 16 semanas a partir de agosto de 2002.

Relacionadas Ryan Castro demanda a King Records por incumplimiento de contrato

La lista Adult Pop Airplay comenzó en las páginas de Billboard en marzo de 1996 y refleja la reproducción radial, tabulada por Mediabase y proporcionada a Billboard por Luminate, en casi 80 de las 40 principales estaciones de radio terrestres y satelitales para adultos de Estados Unidos.

Entre todos los artsitas, “Flowers” empata como la sexta con el comando más largo del Adult Pop Airplay. Aquí un resumen de los No. 1 más prolongados de la lista, cuyo foco ha cambiado a lo largo de los años, pasado de adulto contemporáneo en sus inicios a uno más alternativo a finales de los 90 y principios de los 2000, y a un pop más puro en años más recientes.

Éxitos con más semanas en el No. 1 de la lista Adult Pop Airplay:

25, “Smooth”, Santana feat. Rob Thomas, a partir del 23 de octubre de 1999

23, “Wherever You Will Go”, The Calling, 22 de diciembre de 2001

20, “Blinding Lights”, The Weeknd, 23 de mayo de 2020

18, “Photograph”, Nickelback, 29 de octubre de 2005

18, “Unwell”, matchbox twenty, 3 de mayo de 2003

17, “Flowers”, Miley Cyrus, 4 de marzo de 2023

17, “Iris”, Goo Goo Dolls, 1 de agosto de 1998

16, “Complicated”, Avril Lavigne, 3 de agosto de 2002

15, “High Hopes”. Panic! At the Disco, 8 de diciembre de 2018

15, “How To Save a Life”, The Fray, 4 de noviembre de 2006

15, “Don’t Speak”, No Doubt, 28 de diciembre de 1996

“Flowers” se convirtió en el primer No. 1 de Cyrus en el chart Adult Pop Airplay, de entre tres top 10. Es parte de su álbum Endless Summer Vacation, del que se desprenden otros dos top 20 en la lista: “River” (No. 17 en abril) y “Jaded” (No. 13 en junio y No. 14 en la lista del 8 de julio).

“Flowers” lideró la lista multimétrica de todos los géneros Billboard Hot 100 durante ocho semanas y ha permanecido en el top 5 desde su lanzamiento, ubicándose actualmente en el No. 4 (8 de julio). Al mismo tiempo, vuelve al No. 1 del Billboard Global 200.

Todos los charts con fecha del 8 de julio se actualizarán en Billboard.com el miércoles 5 de julio (un día después de lo habitual debido al feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos, el 4 de Julio).