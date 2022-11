Megan Thee Stallion señala a Drake por letra de ‘Circo Loco’: ‘¡Dejen de usar mi tiroteo para ganar publicidad!’

Megan Thee Stallion no perdió el tiempo la mañana del viernes (4 de noviembre) y llamó la atención a Drake por una línea de su nueva canción “Circo Loco”. Poco después de lanzarse el álbum Her Loss de Drizzy y 21 Savage, Meg recurrió a Twitter para expresar sus sentimientos sobre la aparente alusión de 6 God en la letra de “Loco” a que la rapera de Houston mintió sobre supuestamente haber sido atacada a tiros por Tory Lanez.

“This b—h lie ’bout getting shots, but she still a stallion/ She don’t even get the joke/ But she still smiling. (Esta p… miente sobre recibir tiros, pero sigue siendo una potra/ Ni siquiera entiende la broma/ Pero sigue sonriendo)”, rapea Drake en la canción, en la que no menciona a Meg por su nombre. Entonces, parece reiterarse poco después con la línea: “Shorty say she graduated, she ain’t learn enough/ Play your album, track one, ‘kay, I heard enough. (Shorty dice que se graduó, no aprendió lo suficiente/ Toca tu álbum, tema uno, ok, ya escuché suficiente)”.

Megan se graduó de la Universidad del Sur de Texas en 2021 y en una entrevista de junio habló sobre la insoportable y prolongada recuperación que atravesó por las lesiones físicas y emocionales del incidente de julio de 2020 en el que supuestamente Lanez le disparó en los pies tras una discusión. Durante una entrevista con CBS Mornings en abril, Megan reafirmó el testimonio que dio durante una audiencia previa al juicio en diciembre de 2021 de que Lanez gritó “¡Baila, perra!” mientras abría fuego hacia sus pies. Lanez fue acusado de un delito grave de agresión con un arma semiautomática y de otro por portar un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo. Lanez se declaró inocente y el juicio comenzará el 28 de noviembre.

“¡Dejen de usar mi tiroteo para ganar publicidad! […] ¡Desde cuándo es genial bromear sobre mujeres atacadas a tiros!”, tuiteó Meg la madrugada del viernes en una serie de comentarios acalorados que no identificaban a Drake por su nombre, pero que parecían ser una reacción a las líneas de “Loco”, que la publicación The Daily Beast describió como un ataque “vil, misógino”. “¡Ustedes los n — s especialmente los N — S DEL RAP SON ESTÚPIDOS! Listos para boicotear por zapatos y ropa, pero le caen encima a una negra cuando dice que uno de ustedes abusó de ella”. Al momento de esta publicación, ningún portavoz de Drake había hecho declaraciones sobre los tuits de Meg.

Megan continuó: “La gente me ataca, ustedes lo celebran, me defiendo ahora, estoy haciendo demasiado… cada vez nunca termina y esto NO sucedió hasta que salí y dije que me dispararon… todos no están bien, genial, a la mier…, adiós”, escribió después de abrir la andanada de tuits con un duro ataque a quienes no creen en las mujeres, señalando que “potra se le dice en jerga a una MUJER ALTA Y GRUESA”.

“Sé que soy muy popular, pero deben dejar de adjuntar teorías de la conspiración débiles a sus barras a mi nombre lol N — s ni p… NUNCA deben dirigirse a mí o @ mí CON un hecho o recibos”. Continuó agregando algunos comentarios adicionales, incluida una advertencia de que la verdad se revelará en la corte.

“Y cuando los condenados hechos salgan a la luz, recuerden a todos sus raperos favoritos que estuvieron detrás de un N… que le DISPARÓ A UNA MUJER”, escribió.

Aquí los tuits de Megan:

I know I’m very popular but y’all gotta stop attaching weak ass conspiracy theories in bars to my name lol Niggas nor hoes EVER address me or @ me WITH a fact or receipts. I AM CLOUT BITCH keep sucking my pussy — TINA SNOW (@theestallion) November 4, 2022

Stop using my shooting for clout bitch ass Niggas! Since when tf is it cool to joke abt women getting shot ! You niggas especially RAP NIGGAS ARE LAME! Ready to boycott bout shoes and clothes but dog pile on a black woman when she say one of y’all homeboys abused her — TINA SNOW (@theestallion) November 4, 2022

And when the mf facts come out remember all y’all hoe ass favorite rappers that stood behind a Nigga that SHOT A FEMALE — TINA SNOW (@theestallion) November 4, 2022

People attack me y’all go up for it , i defend myself now I’m doing too much … every time it never ends and this did NOT happen until I came out and said I got shot … y’all don’t fwm okay cool fuck it bye — TINA SNOW (@theestallion) November 4, 2022