Marshmello debuta en listas latinas de Billboard con ‘El merengue’ con Manuel Turizo

Un nuevo rostro se asoma al Tropical Airplay de Billboard al hacer Christopher Comstock, más conocido como Marshmello, su primera aparición en la lista con “El merengue” con Manuel Turizo. La canción debuta en el No. 4 de la lista con fecha del 18 de marzo. También se convierte en el primer Top 10 del productor de EDM y DJ. El colombiano Turizo se asegura su tercer Top 10 consecutivo.

Explorar See latest videos, charts and news Manuel Turizo Marshmello See latest videos, charts and news

Lanzada el 3 de marzo a través de Joytime Collective/Sony Music Latin, “El merengue” es una canción tropical salpicada de ritmos electrónicos. Arranca con 6 millones de impresiones de audiencia obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 3 al 9 de marzo, según Luminate.

Es la primera colaboración del DJ de música electrónica y Turizo. Este último pasó previamente 12 semanas en el No. 1 del Tropical Airplay (empezando en la lista con fecha del 6 de agosto de 2022) con “La bachata”, su primer intento tropical oficial. Antes de “La bachata”, alcanzó su primer No. 1 con su participación en “Déjala que vuelva” de Piso 21 (dos semanas en el No. 1, en 2021), cuando Tropical Airplay era una lista basada en emisoras radiales.

Como se mencionó, Marshmello logra su primer Top 10 con su primera incursión en una lista latina. También se convierte en el tercer artista de habla no hispana que entra este año al Top 10 del Tropical Airplay, después de Justin Timberlake y Lil Jon. Timberlake pasó cinco semanas en el Top 10 desde enero con su colaboración con Romeo Santos “Sin fin”, que debutó y alcanzó el No. 1 en septiembre pasado y paso tres semanas en el primer lugar. Lil Jon, por su parte, acumuló tres semanas en el Top 10 con “Let’s Get Crazy” con Don Omar. El tema alcanzó su cumbre en el No. 5 en octubre pasado y se mantuvo firme en el nivel superior un total de 15 semanas.

“El merengue” también contribuye a los logros individuales de Marshmello y Turizo en el Latin Airplay: al alcanzar el No. 14 en la lista de todos los géneros, es el despegue más alto para Marshmello luego de dos canciones en inglés que alcanzaron su máximo por debajo del Top 40 en 2018. Al mismo tiempo, Turizo obtiene su mejor despegue en la lista tras el debut en el No. 25 de “La nota”, con Myke Towers y Rauw Alejandro, en octubre de 2020 (la canción luego llegó al No. 1 en enero de 2021). En total, el cantautor colombiano ha obtenido nueve Top 10 en la lista, cinco de los cuales alcanzaron el No. 1.

Asimismo, “El merengue” debuta en el No. 9 del Latin Digital Song Sales, lista que Marshmello visita por primera vez y en el Top 10.

Además, Turizo hace su debut en las listas de dance con el debut de “Merengue” en el No. 6 del Hot Dance/ Electronic Songs, con 2,7 millones de clics registrados en Estados Unidos en su primera semana de seguimiento, además de 500 descargas.

Todas las listas (fechadas el 18 de marzo) se actualizaron en Billboard.com el martes (14 de marzo).