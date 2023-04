Marca Registrada obtiene su primer Top 10 en Latin Airplay con ‘Di que sí’ con Grupo Frontera

Marca Registrada logra su primer Top 10 en el Latin Airplay de Billboard gracias a “Di que sí”, su primera colaboración con Grupo Frontera, que asciende 12-5 en la lista del 22 de abril.

“Di que sí” ingresa al Top 10 en su quinta semana con 8 millones de impresiones de audiencia, un aumento del 18%, obtenidas en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 7 al 13 de abril, según Luminate.

Como se mencionó, los sinaloenses de Culiacán rompen la barrera del Top 10 por primera vez en 2023 y se unen a otros cinco artistas que también obtuvieron su primer Top 10 este año. Aquí el resumen:

Artista, título, colaborador, fecha, lugar

Baby Rasta, “Punto 40” con Rauw Alejandro, 14 de enero, No. 9

Leandro Ríos, “La patrona” con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, 28 de enero, No. 9

Fuerza Regida, “Bebe dame” con Grupo Frontera, 25 de marzo, No. 1

Marshmello, “El merengue” con Manuel Turizo, 1 de abril, No. 8

Marca Registrada, “Di que sí” con Grupo Frontera, 22 de abril, No. 5

Mientras tanto, Grupo Frontera, de McAllen, Texas, se asegura su cuarto Top 10 consecutivo, una racha que comenzó el pasado diciembre con “No se va” en el No. 10. La canción también le valió al quinteto su primera entrada al Billboard Hot 100 en octubre, en el No. 99, alcanzando su máximo de No. 57 tres semanas después (22 de octubre). Se convirtió entonces en la quinta canción regional mexicana en ingresar al Hot 100 desde que se lanzó la lista en 1958.

Además, “Di que sí” estuvo a punto de alcanzar la cumbre del Regional Mexican Airplay esta semana, al ascender al segundo lugar después de dos semanas en el No. 6.

Por otra parte, sube 19-15 en la lista multimétrica Hot Latin Songs, lo que le asegura el honor de Greatest Gainer/Airplay de la semana, mientras que la actividad de streaming también ayuda a su ascenso. La canción generó 4,4 millones de clics en Estados Unidos durante el mismo período. La lista combina difusión radial, datos de streaming y ventas digitales.