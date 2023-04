Marca Registrada debuta en el Hot 100 junto a Grupo Frontera con ‘Di que sí’

Ya es oficial: Grupo Marca Registrada ha ingresado al Billboard Hot 100 al lograr el cuarteto la primera entrada de su carrera el chart con fecha del 29 de abril con “Di que sí”, su nueva colaboración tejana con Grupo Frontera.

La canción, lanzada el 3 de febrero por Interscope Records/RB Music, debuta en el No. 99 con 8,4 millones de impresiones de audiencia en difusión radial (un 6% más) y 5,1 millones de streams en Estados Unidos (un 15% más) del 14 al 20 de abril, según Luminate.

El tema también se ubica en el No. 18 de Hot Latin Songs, luego de alcanzar el No. 15 una semana antes. En cuanto a difusión radial, asciende al No. 1 del Regional Mexican Airplay, convirtiéndose en el primer No. 1 de Grupo Marca Registrada (con su primera entrada) en esa lista, así como el segundo de Grupo Frontera. En Latin Airplay, avanza 5-3.

TikTok ha sido un factor importante en el perfil ascendente de la canción, una parte de la cual se utilizó en casi 150.000 clips en la plataforma hasta la fecha. (TikTok no contribuye directamente a las listas de Billboard).

Grupo Marca Registrada ha estado produciendo éxitos que datan de su primera entrada en las listas en 2015, cuando “La vida ruina”, con Ariel Camacho, debutó y alcanzó el No. 5 en Regional Mexican Digital Song Sales. Desde entonces, los sinaloenses de Culiacán han colocado cinco temas en Hot Latin Songs, habiendo alcanzado los cuatro anteriores su punto máximo en 2022: “El rescate”, con Junior H (No. 18), “Puro campeón”, con Luis R. Conriquez (No. 28), “Si fuera fácil” (No. 29) y “Solo me dejaste” (No. 40).

Contribuye al ascenso del grupo un acuerdo discográfico firmado el año pasado que alineó al sello independiente RB Music de Grupo Marca Registrada con Interscope Records. “De lejos, he admirado lo que Ricardo Bobadilla y todo el equipo de RB Music han hecho en los últimos años”, dijo en ese momento Nir Seroussi, vicepresidente ejecutivo de Interscope. “Su impacto con el Grupo Marca Registrada cambia las reglas del juego. Catalizaron la evolución del grupo de un favorito local a un contendiente internacional. Juntos tenemos la plataforma colectiva y combinada para lanzar Grupo Marca Registrada a la estratósfera”.

El Grupo Marca Registrada, catalogado en 2023 por Billboard como artista latino a seguir, está integrado por Fidel Osvaldo Castro, Fidel Jiménez, Luis Fernando Medina y Ángel Mondragón.