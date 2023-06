‘Hawái’ de Maluma supera 1.000 millones de vistas en YouTube

El video del éxito de Maluma del 2020 “Hawái” acaba de alcanzar un nuevo hito en YouTube.

El clip superó 1.000 millones de vistas, según la plataforma de streaming de video. Es su décimo video como artista principal, destacado o colaborador en lograr la hazaña después de “Chantaje” con Shakira, “Vente pa’ ca” con Ricky Martin y “Felices los 4”. Actualmente, el astro colombiano ocupa el No. 59 en la lista Global Top Artists.

El video musical lleno de drama encuentra al cantautor de éxitos con el corazón roto, planeando su próxima movida para recuperar a su chica incluso si eso significa arruinar su boda. Producida por Rude Boyz, la melodiosa canción pop fue escrita por Maluma, Keityn, Edgar Barrera y Bulle Nene y su letra cuenta la historia de una relación tóxica y las consecuencias de una ruptura en la era de Instagram. “Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, Bebé, yo te conozco tan bien, Sé que fue pa’ darme celos”, canta Maluma.

Relacionadas Ludmilla y S3BZS debutan en las listas de Billboard

Explorar Explorar Maluma See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Después de lanzar “Hawái” en agosto de 2020, Maluma grabó dos meses después el exitoso remix bilingüe con el astro canadiense The Weeknd, que pasó nueve semanas en el No. 1 de la lista de Billboard Hot Latin Songs. También le valió su ranking más alto en el Billboard Hot 100, donde alcanzó el No. 12.

“Estaba en Miami poniéndome al día con mi buena amiga Yovanna Ventura [la modelo en el video musical] y ella me tocó la canción y me encantó”, dijo The Weekend previamente a Billboard. “Me inspiré, así que lo contacté y la respuesta fue fácil de mi parte cuando me pidieron que entrara en la pista. ¡Un gran saludo a Maluma por permitirme probar mi español en la canción!”, agregó.

Revisita el video de “Hawái” arriba.