Maluma anuncia las fechas de su gira Don Juan World Tour 2023 en EEUU

Maluma saldrá al ruedo este año y ha revelado las fechas del tramo estadounidense de su Don Juan World Tour 2023.

En una publicación reciente de Instagram, el artista colombiano compartió una serie de fotos sensuales en las que aparece sin camisa junto a la piscina e hizo saber a sus 63 millones de seguidores que estaba “calentando pa’ la gira”. El lunes (22 de mayo) se anunció oficialmente que se embarcará en un recorrido de 30 ciudades de Estados Unidos.

Producido por CMN (Cardenas Marketing Network), el Don Juan U.S. Tour, que lleva el nombre de su próximo álbum de estudio, comenzará el 31 de agosto en el Golden 1 Center en Sacramento, California, y concluirá el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami. Hará paradas en Las Vegas, Houston, Nueva York, Chicago, Boston, Atlanta y Orlando, entre otras ciudades.

“Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño”, dijo el artista, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, en un comunicado de prensa. “Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, Don Juan. No puedo esperar presentarle a mis fans por primera vez las nuevas canciones del álbum junto a mis grandes éxitos en lo que considero será la producción de conciertos más ambiciosa hasta la fecha. He esperado para ofrecer a mis fans una experiencia musical y de concierto como ninguna otra y espero que la gira Don Juan en Estados Unidos sea una experiencia alucinante, que nunca olvidarán”.

El Don Juan World Tour le sigue a su exitoso Papi Juancho World Tour, que recorrió Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y Medio Oriente entre 2021 y 2022. La gira, también producida por CMN y en el que el cantante de “Felices los 4” deleitó a sus fans desde un escenario redondo, o de estilo 360 grados, recaudó 24.488.668 de dólares, alcanzando el No. 14 en la lista de giras más lucrativas de 2021 de Billboard.

La preventa de boletos para el Don Juan Tour 2023 comienza a las 10 a.m. (hora local) el 25 de mayo; la venta general empieza a las 10 a.m. (hora local) del 26 de mayo a través de www.cmnevents.com.

Echa un vistazo a las fechas y ciudades confirmadas a continuación: