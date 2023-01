Maldy logra su primer No. 1 en el Latin Rhythm Airplay con ‘Gatúbela’ de Karol G

El artista puertorriqueño Maldy estrena el año con un nuevo éxito en su carrera: “Gatúbela”, su colaboración con Karol G, llegó al primer lugar de la lista Latin Rhythm Airplay de Billboard (con fecha del 7 de enero). La canción le da al cantante de reggaetón su primer No. 1 como solista en cualquier lista de difusión radial.

Explorar See latest videos, charts and news Karol G Maldy See latest videos, charts and news

“Gatúbela”, producida por DJ Maff, llega a la cumbre con un salto de 3-1, al generar 7 millones de impresiones de audiencia, un alza de 1%, obtenidas en Estados Unidos en la semana que terminó el 29 de diciembre, según Luminate. El tema fue lanzado el 26 de agosto por Universal Music/UMLE y alcanza el No. 1 en su 18a semana.

Maldy, parte del veterano dúo de reggaetón Plan B, logra su primer No. 1 en cualquier lista de difusión radial una década después de obtener su primera entrada en el Latin Rhythm Airplay. Había llegado al No. 21 con “La fórmula sigue”, acompañado de Zion, Arcángel, Lennox, Chencho y RKM y Ken-Y, en 2012. Durante su etapa en Plan B, llegó al No. 4 con “Mi vecinita” en 2014.

Mientras tanto, Karol G suma 14 No. 1 en el Latin Rhythm Airplay, empatando con Don Omar, Nicky Jam y Yandel.

Así va el marcador desde que la lista comenzó en 2005: