Madonna ingresa al Hot 100 en cinco décadas distintas gracias al debut de ‘Popular’

Madonna se une a un selecto grupo de artistas al entrar al Billboard Hot 100 en cinco décadas distintas con el debut de “Popular”, su más reciente canción con The Weeknd y Playboi Carti, que ingresó en la lista con fecha del 17 de junio.

Con esta entrada, Madonna ha tenido canciones en el Hot 100 en las décadas de 1980, 1990, 2000, 2010 y ahora la del 2020.

Madonna se une a Cher como las únicas mujeres con canciones que debutaron en el Hot 100 en cinco décadas diferentes. El historial de Cher en el chart abarca desde los años 60 hasta los 2000.

(Brenda Lee es la única otra mujer que ha aparecido en el Hot 100 en cinco décadas distintas; colocó estrenos en los años 50, 60 y 70, mientras que su canción navideña “Rockin’ Around the Christmas Tree” ha vuelto a ingresar anualmente en los años 2010 y 2020).

“Popular” debuta en el Hot 100 en el No. 43 con 10,1 millones de streams oficiales, 2 millones de impresiones de audiencia en difusión radial y 4.000 ventas en Estados Unidos en su primera semana (del 2 al 8 de junio), según Luminate.

La canción, lanzada el 2 de junio por HBO/XO/Republic Records, es parte de la banda sonora del drama de HBO The Idol, que se estrenó el 4 de junio y es protagonizado por The Weeknd, Lily-Rose Depp y Dan Levy, entre otros.

“Madonna… Madge. Ella es la coautora definitiva de esta canción, de este álbum y de esta serie de televisión”, dijo con entusiasmo The Weeknd a Zane Lowe de Apple Music 1 el 2 de junio.

Echa un vistazo más abajo al grupo selecto artistas que han aparecido en el Hot 100 en cinco o más décadas. Tres de ellos lo hicieron en seis décadas: Elvis Presley, Michael Jackson y Paul McCartney, con los tres extendiendo su racha a una sexta década gracias a reapariciones en la del 2020. (Los artistas distinguidos a continuación con un asterisco también extendieron su historial en las listas a una quinta década, cada uno también gracias a canciones o reingresos de temporada).

Artistas con éxitos en Hot 100 en seis décadas:

Michael Jackson (1970-2020)

Paul McCartney (1970-2020)

Elvis Presley (1950-1980; 2000-2020)

Artistas con éxitos en Hot 100 en cinco décadas:

Madonna (1980-2020)

Ozzy Osbourne (1980-2020)

*Eagles (1970-2000; 2020)

*Fleetwood Mac (1970-2000; 2020)

Elton John (1970-2000; 2020)

*Chuck Berry (1050-1970; 2010-2020)

*Perry Como (1950-1970; 2010-2020)

*Brenda Lee (1950-1970; 2010-2020)

*Andy Williams (1950-1970; 1910-2020)

*Prince (1970-2010)

Cher (1960s-2000)

The Rolling Stones (1960-2000)

Santana (1960-2000)

Stevie Wonder (1960-2000)

Ray Charles (1950s-1990)

Smokey Robinson (1950-1990)

Los únicos artistas que estrenaron títulos en el Hot 100 en al menos cinco décadas distintas son Elvis Presley (seis), Cher, Michael Jackson, Elton John, Madonna, Paul McCartney, Smokey Robinson, los Rolling Stones, Santana, Frank Sinatra and Stevie Wonder (cinco cada uno).

Es de destacar que Jackson y McCartney han visitado el Hot 100 en siete décadas distintas cada uno, además de sus respectivas presencias como parte de grupos en los años 60: Jackson con los Jackson 5, y McCartney con los Beatles.

La Reina del Pop se apunta su 58° éxito en el Hot 100, el séptimo entre las mujeres desde que comenzó la lista el 4 de agosto de 1958. (Fue un mes histórico para la música; junto con el surgimiento del Hot 100, nació Madonna el 16 de agosto de 1958 y Jackson el 29 de agosto). Taylor Swift lidera a las mujeres con 190 entradas en el Hot 100, seguida por Nicki Minaj (129), Beyoncé (81), Aretha Franklin, Ariana Grande (73 cada una) y Rihanna (63). (Madonna rompe un empate con Miley Cyrus, quien ha registrado 57 apariciones).

Madonna ostenta su clasificación más alta en el Hot 100 desde 2012, cuando “Give Me All Your Luvin’”, con Minaj y M.I.A., alcanzó el No. 10, convirtiéndose en su 38° top 10, entonces un récord. (Drake y Swift ahora tienen el único total más alto de top 10: 68 y 40, respectivamente).

Al mismo tiempo, “Popular” debuta en el No. 6 de la lista Hot R&B Songs de Billboard, la primera aparición de Madonna desde que el chart se lanzó en 2012. En el Hot R&B/Hip-Hop Songs, arranca en el No. 14, su primera entrada desde 1995. La estrella logra su segundo éxito mejor posicionado en Hot R&B/Hip-Hop Songs después de “Like a Virgin” (No. 9, 1985). También alcanzó el top 20 de Hot R&B/Hip-Hop Songs con “Vogue” (No. 16, 1990), “Into the Groove” (No. 19, 1985) y “Like a Prayer” (No. 20, 1989).

Madonna ha lanzado nuevas canciones en semanas consecutivas. Tras el estreno de “Popular” el 2 de junio, lanzó “Vulgar” con Sam Smith el 9. Ambos temas le siguen al anuncio de Madonna del 20 de marzo de que estaba trabajando en nueva música con el titán del pop Max Martin.