Madonna anuncia conciertos reprogramados de su Celebration Tour, incluyendo en México: Todas las fechas

Cuando eres Madonna, nada detiene una celebración. Después de pasar varios días en la UCI luchando contra una “infección bacteriana grave”, Madonna se vio obligada a poner en pausa su Celebration Tour. Pero el martes (15 de agosto), Live Nation anunció una serie de fechas reprogramadas para el tramo de la gira de la Reina del Pop por Estados Unidos, México y Canadá.

Conmemorando cuatro décadas de sencillos y álbumes exitosos que dominaron la cultura pop, la etapa norteamericana de The Celebration Tour originalmente estaba programada para comenzar el 15 de julio en el Rogers Arena en Vancouver y concluir el 8 de octubre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, con paradas en Phoenix, Detroit, Toronto, Montreal y Atlanta, entre otras ciudades. Luego, Madge estaba lista para dirigirse a Europa y regresar a América del Norte para más fechas.

The Celebration Tour ahora comenzará oficialmente con cuatro espectáculos sold-out en Londres a partir del 14 de octubre, seguidos de espectáculos en Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos durante el resto de 2023. La etapa norteamericana comenzará el 13 de diciembre en Brooklyn, en el Barclays Center, seguida de espectáculos en Boston, Seattle, Chicago, Las Vegas, Atlanta y Los Ángeles. Debido a conflictos de programación, se cancelaron varios shows previamente anunciados, incluyendo en Tulsa (27 de julio), Nashville (22 de diciembre), San Francisco (15 de enero), Las Vegas (18 de enero) y Phoenix (20 de enero).

En México, actuará cuatro noches consecutivas en el Palacio de los Deportes capitalino, del 20 al 24 de abril.

Pocas semanas después de que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmara una ley que restringe los espectáculos de drags en Tennessee, Madonna anunció sus planes para actuar en Nashville con Bob The Drag Queen como telonero.

“La opresión de las personas LGBTQ+ no solo es inaceptable e inhumana; está creando un ambiente inseguro; convierte a Estados Unidos en un lugar peligroso para nuestros ciudadanos más vulnerables, especialmente las mujeres trans de color”, dijo la superestrella. “Además, estas supuestas leyes para proteger a nuestros niños son infundadas y patéticas. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que no debe meterse con una drag queen. Bob y yo los veremos desde el escenario en Nashville, donde celebraremos la belleza que es la comunidad queer”. (Actualmente no hay noticias sobre una fecha reprogramada en Nashville).

Echa un vistazo a todas las nuevas fechas de la gira de Madonna a continuación:

13 de diciembre — Brooklyn, N.Y. — Barclays Center

14 de diciembre — Brooklyn, N.Y. — Barclays Center

16 de diciembre — Brooklyn, N.Y. — Barclays Center

18 de diciembre — Washington, D.C. — Capital One Arena

19 de diciembre — Washington, D.C. — Capital One Arena

8 de enero — Boston, Mass. — TD Garden

9 de enero — Boston, Mass. — TD Garden

11 de enero — Toronto, Canadá — Scotiabank Arena

12 de enero — Toronto, Canadá — Scotiabank Arena

15 de enero — Detroit, Mich. — Little Caesars Arena

18 de enero — Montreal, Canadá — Bell Centre

20 de enero — Montreal, Canadá — Bell Centre

22 de enero — New York, N.Y. — Madison Square Garden

23 de enero — New York, N.Y. — Madison Square Garden

25 de enero — Philadelphia, Penn. — Wells Fargo Center

29 de enero — New York, N.Y. — Madison Square Garden

1 de febrero — Chicago, Ill. — United Center

2 de febrero — Chicago, Ill. — United Center

5 de febrero — Pittsburgh, Penn. — PPG Paints Arena

8 de febrero — Cleveland, Ohio — Rocket Mortgage FieldHouse

13 de febrero — Saint Paul, Minn. — Xcel Energy Center

17 de febrero — Seattle, Wash. — Climate Pledge Arena

18 de febrero — Seattle, Wash. — Climate Pledge Arena

21 de febrero — Vancouver, Canadá — Rogers Arena

24 de febrero — Sacramento, Calif. — Golden 1 Center

27 de febrero — San Francisco, Calif. — Chase Center

28 de febrero — San Francisco, Calif. — Chase Center

1 de marzo — Las Vegas, Nev. — T-Mobile Arena

2 de marzo — Las Vegas, Nev. — T-Mobile Arena

4 de marzo — Los Angeles, Calif. — Kia Forum

5 de marzo — Los Angeles, Calif. — Kia Forum

7 de marzo — Los Angeles, Calif. — Kia Forum

9 de marzo — Los Angeles, Calif. — Kia Forum

11 de marzo — Los Angeles, Calif. — Kia Forum

13 de marzo — Palm Desert, Calif. — Acrisure Arena

16 de marzo — Phoenix, Ariz. — Footprint Center

19 de marzo — Denver, Colo. — Ball Arena

24 de marzo — Dallas, Texas— American Airlines Center

25 de marzo — Dallas, Texas — American Airlines Center

28 de marzo — Houston, Texas — Toyota Center

29 de marzo — Houston, Texas — Toyota Center

1 de abril — Atlanta, Ga. — State Farm Arena

4 de abril — Tampa, Fla. — Amalie Arena

6 de abril — Miami, Fla. — Kaseya Center

7 de abril — Miami, Fla. — Kaseya Center

14 de abril — Austin, Texas — Moody Center

15 de abril — Austin, Texas — Moody Center

20 de abril — Ciudad de México — Palacio de los Deportes

21 de abril — Ciudad de México — Palacio de los Deportes

23 de abril — Ciudad de México — Palacio de los Deportes

24de abril — Ciudad de México — Palacio de los Deportes