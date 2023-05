‘M.A (Mejores Amigos)’ de BM regresa al No. 1 de Billboard Argentina Hot 100

“M.A (Mejores Amigos)” de BM avanza 2-1 en la lista Billboard Argentina Hot 100 (con fecha del 20 de mayo). El remix, con Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo, encabezó por primera vez el chart en abril, convirtiéndose en el primer No. 1 de BM en la lista.

“M.A” desplaza a “Un Finde: Big One Crossover #2” de Ke Personajes, Big One y FMK al No. 2 después de su reinado de cuatro semanas.

Mientras tanto, Yng Lvcas y Peso Pluma se acercan a la cumbre al ascender “La bebe” del No. 4 a su máximo en el No. 3. La canción intercambia lugares con otro tema de Ke Personajes, “Pobre corazón” con Onda Sabanera, que baja al No. 4 al cabo de tres semanas consecutivas en el No. 3. “Adiós” de Maria Becerra completa el top 5 con un salto de 8-5.

El Hot Shot Debut de la semana es para “Acróstico” de Shakira en el No. 21. Es la octava entrada de su carrera, luego de que “TQG” con Karol G debutara y alcanzara el No. 2 en marzo.

Además, “Niña bonita” de Feid y Sean Paul se lleva el honor de Greatest Gainer (mayor ganador) de la semana al escalar la canción 29 puestos, del No. 79 al 50.

Por otra parte, Yahritza y Su Esencia logran un hito en su carrera al hacer su primera entrada en el Argentina Hot 100 con “Frágil” con Grupo Frontera, que debuta en el No. 61.

Otras tres canciones debutan esta semana, comenzando con “Vagabundo” de Sebastián Yatra con Beéle y Manuel Turizo, en el No. 68; e incluyendo a “Mejor que yo” de Anuel AA, Mambo Kingz y DJ Luan arranca en el No. 71.

Por último, Pedro Capó captura su sexta entrada con “La fiesta”, en el No. 82.