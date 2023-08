Después de más de 40 años juntos, Los Temerarios anuncian que se separan

Es el fin de una era: Los Temerarios se separan, conoció Billboard. La banda, liderada por los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel, llega a su fin después de más de 45 años como uno de los grupos gruperos/pop mexicanos más emblemáticos de la música latina.

En un comunicado compartido con Billboard, Adolfo, compositor, productor y teclista de Los Temerarios, y Gustavo, cantante principal del grupo, explican la decisión y agradecen a los fans por apoyarlos durante cuatro décadas. “Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas”.

Desde que lanzaron su primer álbum en 1983, Los Temerarios ayudaron a popularizar el subgénero grupero en México y Estados Unidos a finales de los 80 y principios de los 90. Conocidos por sus letras románticas impulsadas por guitarras eléctricas, teclados y baterías, Los Temerarios en total obtuvieron 41 entradas en la lista Hot Latin Songs de Billboard, 17 de las cuales llegaron al top 10, incluidos cuatro No. 1 (“Ya me voy para siempre, “Por qué te conocí”, “Qué de raro tiene” y “Si tú te vas”). En la lista Top Latin Albums, el grupo ubicó 23 producciones en el top 10, ocho de las cuales alcanzaron el No. 1.

El comunicado agrega: “Estamos eternamente agradecidos al público que tan generosamente ha acogido nuestra música en sus corazones y quienes han sido el motor e inspiración de nuestra carrera. A

los medios de comunicación, que nos han apoyado con respeto e integridad durante todos estos años. A los promotores y colaboradores quienes son parte de este proyecto, cuya misión es expandir nuestra música hecha en honor al amor, la magia y el misterio que nos une y le da sentido a la vida”.

Mientras se mantuvieron fieles a su sonido central, Los Temerarios fueron la banda sonora de hogares multigeneracionales en todo Estados Unidos y, hasta la fecha, han sido titanes de las giras, saliendo al ruedo casi todos los años. Eso paró durante la pandemia, pero a principios de este año, los hermanos regresaron a los escenarios con una gira especial que celebró sus más de 40 años de trayectoria. Después de pasar una década con Fonovisa, una división de Universal Music Latin Entertainment, Los Temerarios lanzaron su propio sello discográfico y editora, Virtus, hace casi 15 años, lo que jugó un papel importante en su longevidad.

“Al principio de nuestra carrera, cuando buscábamos que nos apoyaran los sellos y los empresarios, no éramos tan bien recibidos”, dijo Adolfo a Billboard en febrero. “Mi hermano siempre apoyó mis decisiones [que tomé con la banda y] yo lo agradezco. Mantenerse relevante en esta industria no es fácil, así que no tenemos más que gratitud hacia nuestros fans, nos sentimos muy afortunados”.

Los Temerarios cumplirán los compromisos de su gira de 2023 y han programado otros más para el próximo año. “La gira pautada para los meses de septiembre de 2023 a noviembre de 2024 será la última que ofreceremos juntos”, anunciaron en el comunicado. “Y la haremos con el mismo amor y respeto con el que siempre lo hemos hecho”.

A continuación, la lista completa de fechas de la última gira de Los Temerarios en Estados Unidos. (Para las fechas en México y Centroamérica, haz clic aquí).

2023:

15 de septiembre — San Diego, CA — Pachanga Arena

16 de septiembre — Ontario, CA — Toyota Arena

22 de septiembre — Albuquerque, NM — Rio Rancho Grande Arena

23 de septiembre — Denver, CO — Ball Arena

29 de septiembre — Oakland, CA — Oakland Arena

30 de septiembre — Ontario, CA — Toyota Arena

7 de octubre — Fort Myers, FL — Hertz Arena

8 de octubre — Miami, FL — Miami-Dade Arena

12 & 13 de octubre — Nueva York, NY — UBS Arena

14 de octubre — Bridgeport, CT — Total Mortgage Arena

3 de noviembre — Fresno, CA — Selland Arena

4 de noviembre — Anaheim, CA — Honda Center

11 de noviembre — McAllen, TX — Payne Arena

2024:

15 de junio — Los Ángeles, CA — BMO Stadium

26 de julio — San José, CA — SAP Center

3 de agosto — Las Vegas, NV — Michelob Ultra Arena

8 de agosto — Phoenix, AZ — Footprint Center

9 de agosto — Coachella, CA — Acrisure Arena

24 de agosto — Sacramento, CA — Golden 1 Center

7 de septiembre — Fairfax, VA — EagleBank Arena

4 de octubre — Austin, TX — Moody Center

12 de octubre — Houston, TX — Toyota Center

2 de noviembre — Atlanta, GA — Gas South Arena

3 de noviembre — Charlotte, NC — Spectrum Center

8 & 9 de noviembre — Chicago, IL — Allstate Arena

23 de noviembre — Anaheim, CA — Honda Center

