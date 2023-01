Los Rolling Stones (y todo su catálogo musical) están ahora en TikTok

Los Rolling Stones están ahora… ¡en TikTok!

La legendaria banda de rock se unió oficialmente a TikTok (@TheRollingStones), dando a los usuarios por primera vez la oportunidad de utilizar el catálogo de música completo de la banda en esa aplicación. También se une de forma individual su líder Mick Jagger (@jagger), quien le sigue al guitarrista Keith Richards (@officialkeef) en la plataforma; Richards lanzó su cuenta en diciembre de 2021. En el futuro, las tres cuentas tendrán contenido exclusivo de la banda, incluyendo tras bastidores, de presentaciones en vivo, grabaciones en estudio y más.

Las publicaciones inaugurales de la cuenta de la banda, recién lanzada el jueves (18 de enero), presentan imágenes de archivo de video rara vez vistas, así como un llamado a los fans para que actúen, se muevan y se vistan como los Stones. Los fans también pueden escuchar una playlist totalmente nueva, curada por la banda, con 44 éxitos de su catálogo que incluyen “Start Me Up”, “It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It)”, “Miss You”, “Angie” y “Beast of Burden”.

Para celebrar el lanzamiento de la cuenta, TikTok usa el hashtag oficial #TheRollingStones, que permite a los creadores de contenido compartir sus mejores versiones y remixes de canciones de los Stones en la plataforma. Antes de que la banda se uniera a la aplicación, los hashtags #TheRollingStones y #RollingStones acumularon más de 500 millones de vistas combinadas, según la compañía, inspirando versiones instrumentales, desafíos de “termina la letra”, publicaciones de apreciación de Richards e impresiones vocales de Jagger, entre otros.

Los Rolling Stones no son solo íconos de una época pasada; al cabo de seis décadas, siguen teniendo una gran demanda. Su gira más reciente, un tour europeo de 14 fechas el verano pasado, recaudó 120,8 millones de dólares de 712.000 boletos, según cifras reportadas por Billboard Boxscore.

Todos los temas de los Rolling Stones ya están disponibles en la página TikTok Sounds.