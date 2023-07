‘Los del espacio’: LIT Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One & FMK suman cuarta semana en cima de Argentina Hot 100

El equipo soñado de Argentina integrado por LIT Killah, Tiago Pzk, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK se mantienen firmes en la cima de la lista Billboard Argentina Hot 100 (con fecha del 8 de julio) ya que “Los del espacio” gobierna el ranking por quinta semana.

El equipo empata a “Un Finde: Big One CROSSOVER #2” de Ke Personajes, Big One y FMK con la segunda mayor cantidad de semanas a cargo en 2023 (la canción ocupa el tercer lugar en la lista actual), solo detrás de Emilia, Big One y “En la intimidad” de Callejero Fino, que sigue liderando con siete semanas de dominio.

“Corazón vacío” de Becerra se mantiene en el No. 2 después de su debut en el segundo lugar la semana anterior (fechada el 8 de julio).

“LaLa” de Myke Towers se lleva los honores de mayor ganador de la semana a medida que la canción sube del No. 68 al No. 12.

El gran debut de la semana va para la “Copa vacía” de Shakira y Manuel Turizo en el No. 36.

Por último, otras tres canciones debutan esta semana: el grupo uruguayo Marama captura su quinta entrada con “Enemigos” en el No. 74. Mientras tanto, “Ni una ni dos” de BM se inclina en el No. 90, mientras que Brray, Jhayco y Ryan Castro agregan cada uno un nueva entrada en su carrera con el ingreso de “Corazón roto” en el No. 99.