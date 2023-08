‘Los del espacio’ regresa al No. 1 del Billboard Argentina Hot 100

El equipo estelar compuesto por LIT Killah, Tiago PZK, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK regresa al No. 1 en la lista Billboard Argentina Hot 100 al rebotar “Los del espacio” 2-1 en la clasificación del 29 de julio. La canción empata con otra de Emilia con más semanas en la cima en 2023: “En la intimidad”, con Big One y Callejero Fino, que también dominó durante siete semanas.

“Los del espacio” saca otra canción de Becerra del primer lugar, “Corazón vacío”, que cae 1-3 en su quinta semana.

Mientras tanto, Myke Towers sube 3-2 con “Lala”, también en su quinta semana. Además, el español Quevedo se anota su quinto top 10 al subir “Columbia” 13-6.

Además, Bad Gyal, Young Miko y Tokischa obtienen el honor de Greatest Gainer de la semana al subir “Chulo Pt. 2” 34 puestos, del No. 98 al 64.

Por otra lado, Ulises Bueno y Big One capturan su quinta entrada con “Mentiras: CROSSOVER #3”, con Rusherking, en el No. 71.

Otras dos canciones debutan esta semana en la lista: “MYA Live P3: Que Pasará” de MYA y Dread Mar I, en el No. 85, y “Wiggy” de Young Miko, que abre en el No. 100 y le da su sexta entrada en total.