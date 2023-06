“Los del Espacio” debuta en el No. 1 de Billboard Argentina Hot 100

LIT Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y Fmk unen fuerzas para debutar en el No. 1 del Billboard Argentina Hot 100 con “Los del espacio”. Los ocho artistas han alcanzado previamente el No. 1 por separado, siendo este el quinto en la lista para Becerra, Duki y Tiago PZK.

El tema relega a “M. A. (Mejores Amigos)” de BM con Callejero Fino, La Joaqui y Lola Indigo al No. 4 de la lista junto. La canción encabezó el chart durante tres semanas no consecutivas.

“Un finde” de Big One, Ke Personajes y FMK se mantiene en el No. 2, mientras que “Peso Pluma: BZRP Music Sessions #55” de Bizarrap y Peso Pluma, brinca 30-3. Después de “M.A. (Mejores Amigos)” de BM, “La bebe” de YNG Lvcas y Peso Pluma completa el top 5 al pasar una tercera semana en el tercer lugar.

Por su parte, “Mission 15” de Luck Ra y Alan Gómez es el Greatest Gainer de la lista, al ascender 38 puestos, del No. 69 al No. 31.

Además, “Bm | Dj Tao Turreo Sessions #17” de DJ Tao y BM se suma al chart en el No. 61. “El motorcito” de Lolo Og, Gusty Dj y Doblep debuta en el No. 98. Y “La chispa es una” de Salastkbron, Alejo Isakk y Gusty DJ arranca en el No. 100.