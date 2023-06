LIT Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki y más siguen liderando el Hot 100 de Billboard Argentina

El equipo de estrellas comformado por LIT Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK domina la lista Billboard Argentina Hot 100 con “Los del espacio”, que se mantiene en el No. 1 por tercera semana en el chart con fecha del 24 de junio.

Es la quinta canción que lidera el ranking por tres semanas o más en 2023. Así va la cuenta:

Semanas en el No. 1, título, artista

7, “En la intimidad”, Emilia, Big One & Callejero Fino

5, “Un finde: Big One CROSSOVER #2”, Ke Personajes, Big One & FMK

4, “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, Bizarrap & Shakira

3, “M.A (Mejores Amigos)”, BM, Callejero Fino, La Joaqui & Lola Índigo

3, “Los del espacio”, LIT Killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking & Big One

Big One y FMK ocupan también el No. 2 con “Un finde” junto a Ke Personajes, que permanece en segundo lugar por sexta semana tras dominio de cinco semanas a partir del ranking del 22 de abril.

“M. A. (Mejores Amigos)” con Callejero Fino, La Joaqui y Lola Índigo se mantiene en el No. 3 por tercera semana, mientras que “Adiós” de Maria Becerra y Ráfaga retoma su máximo en el No. 4. Además, “La bebe” de YNG Lvcas y Peso Pluma avanza 6-5.

El Hot Shot Debut de la semana es para “Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions, Vol. 56”, en el No. 54. Mientras tanto, “Adios amor / Oye mujer” de Ke Personajes se lleva a casa el trofeo Greatest Gainer al subir 83-70.

Por otro lado, Yandel, Feid y Daddy Yankee suman una nueva entrada a sus respectivas carreras con “Yankee 150”, que aparece en la lista en el No. 75.

Otras tres canciones debutan esta semana, comenzando con “Guerrero.Mp3” de Emilia en el No. 88, siguiendo con “Intensidad” de Rusherking en el No. 97, y terminando con la colaboración de Miranda! y Andrés Calamaro “Tu misterioso alguien”, que arranca en el No. 100.